El look que eligió Tini para ir al cumpleaños de Paris Hilton: a pura fiesta

Tini Stoessel tuvo un exponencial crecimiento en su carrera en los últimos años y eso se pudo ver reflejado en recientes proyectos, como su colaboración con la banda Coldplay. De ese modo, la artista argentina volvió a demostrar su llegada internacional al asistir al cumpleaños de Paris Hilton.

La cantante de hits como Suéltate el Pelo, 22 y Consejo de Amor se mostró muy divertida junto a la famosa blonda que en los 2000 fue furor en los medios, en un nuevo aniversario de su nacimiento. En sus historias de Instagram, Tini se dejó ver bailando y disfrutando junto a otras influencers como Lele Pons y Sofu Fernández.

Tini en el cumpleaños de Paris Hilton. (Instagram tinistoessel)

En cuanto a su look, Tini eligió ir cómoda aunque no dejó de llamar la atención: se colocó una musculosa al cuerpo escotada en la parta superior, mientras que eligió que lo protagónico esté en sus piernas. La artista se puso una falda larga con brillos plateados con bucaneras altas negras, que se amalgamaron a su look a la perfección.

Tini en el cumpleaños de Paris Hilton. (Instagram tinistoessel)

Cómo elegir un look que llame la atención pero que sea tranquilo al mismo tiempo

Para elegir un look que llame la atención pero mantenga una vibra tranquila, opta por piezas sencillas pero con detalles interesantes. Combina colores neutros con uno o dos tonos vibrantes para destacar sin sobrecargar el conjunto. Por ejemplo, un blazer elegante en un color sólido con una prenda más casual, como una camiseta blanca, y accesorios minimalistas.

Jugar con texturas o prendas con cortes asimétricos puede aportar un toque único sin ser excesivo. El truco está en el equilibrio entre la sofisticación sutil y la audacia de los detalles, creando un estilo que resalte sin ser ruidoso.