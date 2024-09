Revolucioná tu rutina de cuidado facial con estos consejos

Cuidar la piel del rostro es más sencillo de lo que creés. Muchas veces no nos damos cuenta de que pequeños errores cotidianos pueden dañar nuestra piel.

Estos son los mejores tips para incorporar en tu rutina diaria

Uno de los primeros pasos es asegurarte de que tus manos estén limpias antes de tocar tu rostro. Aunque parezca obvio, solemos manipular objetos como el celular, incluso en el baño, lo que puede transferir bacterias a nuestra piel. Lavar tus manos antes de lavar tu cara es un detalle esencial para evitar impurezas.

Limpieza diaria: Lavate las manos antes de tocar tu rostro para evitar bacterias. Foto: Freepik

La temperatura del agua también juega un papel crucial. Usar agua tibia es ideal, ya que el agua muy caliente o muy fría puede alterar la barrera protectora de tu piel, provocando deshidratación en pieles secas y exceso de oleosidad en pieles grasas. Optá siempre por el término medio para cuidar mejor tu rostro.

Secar tu cara al aire libre es un truco que no muchos conocen. Evitá el uso de toallas o paños que pueden generar fricción y dañar tu piel. Dejá que el agua se evapore naturalmente antes de aplicar productos con ácido hialurónico, aprovechando al máximo sus beneficios.

Hidratá tu cuerpo y tu piel constantemente. Foto: Freepik

El tiempo de lavado también es importante. Al igual que dedicamos 20 segundos para lavarnos las manos correctamente, es fundamental masajear tu rostro al menos un minuto para asegurar que se eliminen todos los residuos de productos y suciedad.

Elegí un limpiador adecuado para tu tipo de piel. Este paso inicial es clave para proporcionar a tu piel los activos y fórmulas que la mantendrán saludable. Si tenés piel grasa, seca o sensible, existe un limpiador perfecto para vos.

Productos adecuados: Elegí un limpiador según tu tipo de piel para cuidados específicos. Foto: Freepik

Las herramientas de limpieza deben usarse con precaución. Cepillos, esponjas y otros dispositivos pueden ayudar a una limpieza más profunda, pero es crucial saber cuándo y cómo usarlos. Evitalos en caso de brotes de acné o si tenés la piel sensible, y no los combines con exfoliantes para no irritar tu piel.