Los looks de Jennifer Aniston, Selena Gómez y más estrellas en los Emmy 2024

Este domingo 15 de septiembre se entregan los Premios Emmy 2024. A pesar de que este año la premiación se repitió dos veces - debido a la huelga de los escritores en Hollywood durante fines del 2023 -, esta vez los nominados acaparan un rango desde junio del año pasado hasta julio de este año.

Shogun, El Oso y Only Murders in the Building son las producciones más nominadas de esta noche, y por supuesto, muchas estrellas dijeron presente en la alfombra roja, con grandes expectativas de llevarse la codiciada estatuilla a sus casas.

Antes de determinar quiénes serán los ganadores, analizamos todos los looks de los famosos en los Emmy 2024.

El look de Jennifer Aniston. Foto: Instagram @entertainmenttonight.

Jennifer Aniston fue a por su diseño seguro y ganó. La actriz nominada por The Morning Show pisó la alfombra roja con un look cuajado de cristales y piedras en tonos plata. De escote palabra de honor, cintura baja y falda ceñida, la rubia volvió a imponer su estilo minimalista y elegante.

El look de Selena Gómez. Foto: Instagram @justjared.

Selena Gómez ha confirmado que el vestido negro de escote halter es su favorito. Luego de utilizar este tipo de forma en varias ocasiones, los Premios Emmy 2024 no fueron la excepción, ya que la estrella apostó por un diseño Ralph Lauren, de terciopelo negro, cristales en el escote y larga cola semi circular. Una de las más glamorosas de la velada.

Noticias Relacionadas Uno por uno, estos son los nominados a los Premios Emmy 2024

El look de Nicola Coughlan. Foto: Instagram @justjared.

Nicola Coughlan, protagonista de la tercera temporada de Bridgerton. desplegó estilo y originalidad en los Premios Emmy. La inglesa apareció con un diseño de lentejuelas plateadas con escote barco, cintura de avispa, volado triangular y falda lápiz. Todo un acierto, desde su vestido hasta su maquillaje y peinado.

El look de Sofía Vergara. Foto: Instagram @justjared.

Sofía Vergara se robó la atención con su vestido rojo sangre, realizado por Dolce&Gabbana. Nominada por su protagónico en la serie Griselda, la colombiana se impuso en la alfombra roja con una pieza de escote corazón profundo, faja central en V y falda sirena. Sensual y cautivadora como siempre.

El look de Saoirse Ronan. Foto: Instagram @justjared.

Saoirse Ronan, fiel a su estilo minimalista, asistió a los Premios Emmy 2024 con un conjunto en azul marino, firmado por Louis Vuitton. La irlandesa se apuntó por un dos piezas de falda columna y bralette bandeau con aplique de gasa transparente que colgaba de su busto y uno de sus brazos. El look de Reese Witherspoon. Foto: Instagram @entertainmenttonight.

Reese Witherspoon fue una de las más esperadas en la alfombra roja y no defraudó gracias a un look híper romántico. La compañera de Aniston en The Morning Show desfiló con un vestido negro y bordados de flores blancas, de escote balcón, ajuste en la cintura y falda de tul plisado. Con su recogido tirante y sus joyas de diamantes, la famosa acaparó todos los flashes.

El look de Meryl Streep. Foto: Instagram @justjared.

Meryl Streep eligió uno de los colores de la noche para su total look: el rosa bebé o pastel. La nominada por Only Murders in the Building asistió a los Premios Emmy con un traje de Alexander McQueen, formado por pantalones wide leg, blusa con lazo de satén y blazer con hombreras definidas. El look de Anna Sawai. Foto: Instagram @justjared.

Anna Sawai se llevó todos los aplausos de la noche con un espectacular diseño rojo de Vera Wang. La actriz de raíces japonesas - nominada por la serie Shogun - deslumbró con un vestido de corte clásico, con escote corazón profundo, cuerpo ajustado y falda trompeta con volado central. Su peinado, makeup y joyas ayudaron a que su look fuera uno de los triunfadores sobre la alfombra roja. El look de Naomi Watts. Foto: Instagram @justjared.

Naomi Watts sorprendió con un diseño en color verde petróleo, diseñado por la casa Balenciaga. La nominada eligió una pieza clásica, de escote palabra de honor, falda triángulo y semi capa que se desprendió de su escote. Pocas joyas y peinado bob fueron las claves de la actriz para esta noche especial. El look de Ayo Edebiri. Foto: Instagram @justjared.

Ayo Edebiri, co-protagonista en El Oso, cuenta con un estilo fenomenal que volvió a imponer en los Premios Emmy de este año. Eligiendo un vestido de Bottega Veneta, la joven sacó su lado más sensual con una pieza estampada en tonos naranja, blanco y negro, que realzó su figura, su piel y su increíble melena ondulada. El look de Brie Larson. Foto: Instagram @justjared.

Brie Larson fue la única invitada en decantarse por un vestido midi y lo logró de manera perfecta. La artista recibió miles de halagos por su diseño Chanel. en color azul noche, de finos tirantes, escote recto, lazo negro y falda princesa con volado peplum. Los apliques de perlas y su oda al romanticismo le sumaron distinción a su look. El look de Dakota Fanning. Foto: Instagram @justjared.

Dakota Fanning fue una de las primeras en arribar a la alfombra roja y lo hizo de la mano de un vestido Armani. La actriz posó con un diseño en blanco marfil, con incrustaciones de pequeñas perlas, escote corazón y corte imperio. El look de Eiza González. Foto: Instagram @themondayreview.

Eiza González se adueñó de la red carpet, con una maravillosa pieza creada por Tamara Ralph. La mexicana cautivó con su nuevo cabello borravino y su vestido de lentejuelas en rosa bebé, con escote híper profundo y silueta ajustada. La capa de plumas le añadió el toque hollywoodense que nos encanta ver en estas premiaciones. El look de Kristen Wiig. Foto: Instagram @justjared.

Kristen Wiig redefinió el poder del metalizado, gracias a un vestido de corte princesa en color plata. Luciendo un corte micro bob, la comediante se llevó todas las miradas con un diseño de escote palabra de honor, ajuste en la cintura y falda voluminosa. El look de Diane Lane. Foto: Instagram @checkthetag.

Diane Lane fue otra de las celebridades en apostar por el tono rosa bebé. Con un vestido de Prabal Gurung, la mítica actriz posó en la previa a los Premios Emmy 2024, luciendo un diseño de escote cerrado, detalles brillantes, mangas largas, cinto y falda columna. Muy simple y acertada.