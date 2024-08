Qué se puso Máxima de los Países Bajos: las redes hablaron de sus looks

Máxima de los Países Bajos es una de las reinas más glamorosas de todas las monarquías del mundo y los ojos de la prensa siempre se detienen en sus outfits. En el último tiempo, la reina escogió coloridos looks.

Uno de los recientes outfits que Máxima eligió para ir a un evento junto con el rey Guillermo fue un saco y pantalones en composé, en tonos turquesa, con una camisa floreada por debajo. Al mismo tiempo, otro de los looks fue un llamativo vestido en tonos violetas con un tocado en el mismo color.

Máxima de los Países Bajos. Instagram koninklijkhuis

Máxima de los Países Bajos es reconocida por tener elecciones de looks llamativos y elegantes pero a la vez sobrios, para que no queden demasiado cargados. En esa línea, otro reciente look de Máxima fue un traje compuesto por saco y pantalones en tono celeste aguado, que con su cabello rubio suelto quedó súper chic.

Máxima de los Países Bajos. Instagram koninklijkhuis

El emotivo evento que protagonizaron Máxima y Guillermo

Los reyes recibieron a los atletas neerlandeses que participaron en los JJ OO. "Los medallistas de los Juegos Olímpicos fueron homenajeados hoy en la Sala de Cristal de La Haya. Tras la ceremonia, los deportistas serán recibidos por el Rey Willem-Alexander y la Reina Máxima en el Palacio Huis ten Bosch", reza el posteo.

Máxima de los Países Bajos. Instagram koninklijkhuis

Por supuesto que el posteo se llenó de comentarios positivos hacia la realeza por recibir a los atletas. "Que eficiencia! Un “pequeño” país si me lo permitís desde el cariño comparado con el mío, España, en población, la rentabilidad está ahí" fue uno de ellos.