Este es el primer emprendimiento de ron argentino con raíces venezolanas

Más conocido por su origen caribeño y por integrar la mayoría de los cócteles, el ron es uno de los destilados que sigue sumado adeptos a medida que pasa el tiempo. Este 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron, y aunque este producto aún no sea tan popular en Argentina, encontramos a un emprendimiento que se animó a ir en contra de la corriente.

Ron Querencia, el destilado argentino creado por venezolanos. Foto: Instagram @ronquerencia.

Hace siete años atrás, Daniel González y María Alejandra Quintana llegaron desde Venezuela en búsqueda de una mejor vida en nuestro país. Especializados en esta bebida, ambos tenían el objetivo de traer desde su país el verdadero ron, pero por dos motivos principales, como la cultura argentina - en la cual este destilado no es muy conocido -, y lo impositivo, que encarecía el proceso de venta, se dificultó esta idea. "Entonces, decidimos crear Código Ron, en donde empezamos a realizar experiencias sensoriales relacionadas al ron", cuenta González.

Un pequeño vistazo a las experiencias sensoriales

Durante varios años, su dedicación fue puramente hacia estas catas, en distintos bares de la Ciudad de Buenos Aires. En uno de esos eventos fue cuando conocío a Nicolás Del Zotto, uno de los integrantes de este emprendimiento. "Había una persona que nos enseñó un ron producido por él, pero nosotros le dijimos que le faltaban varios elementos para convertirse en un verdadero destilado. Esta persona fue muy perseverante, asistió a cinco o seis catas, tratando de perfeccionar su técnica. Un día, logró un producto pulido y completo, por ende decidimos incluirlo en nuestras experiencias", relató Nicolás.

Antes de crear esta bebida, se inició con Código Ron, una serie de experiencias sensoriales relacionadas a este destilado. Foto: Instagram @ronquerencia.

Así fue como las culturas argentina y venezolana comenzaron a fundirse, pero el proyecto no fue gestado hasta que llegó Daniel Das Faias - quien contaba con un negocio de alimentos tradicionales de Venezuela y una fuerte conexión con el público inmigrante en Argentina - y un sueño esclarecedor de Nicolás González. "Me ví y ví a ellos, trabajando juntos y creando un ron. Al otro día, me reuní, les comenté sobre este sueño, y les plantée la idea. Les gustó y dedidimos ponernos en marcha: a producir alcohol, hacer las pruebas necesarias, buscar un laboratorio y organizar muchas catas secretas para saber los comentarios de la gente - sin que supieran que era nuestro producto. Después de refinarlo durante un año y medio, nació ron Querencia".

Luego de cuatro años de haber pisado suelo argentino, el objetivo de Nicolás se hacía más real, gracias a la creación de Querencia. Un nombre que "significa anhelo, eso que dejamos atrás, y que se conecta con la experiencia de los venezolanos inmigrantes. Además hace referencia al nombre de una canción venezolana de folclore. Es traer un pedacito del Caribe a tierras del sur", resaltó el experto.

Nicolás González, uno de los dueños de la marca, se mostró sorprendido por la aceptación del público argentino. Foto: Instagram @ronquerencia.

A pesar de que los emprendedores tenían un poco de temor por la aceptación de su producto, la realidad los sorprendió. En palabras de Nico González, "estamos muy agradecidos con el público argentino. Fuimos sorprendidos, porque cada vez son más los argentinos que toman ron". Incluso, recalcó que a pesar de que aún no pueden competir con grandes marcas dedicadas a este destilado, mantienen "la esencia intacta de esta bebida, que es madera, alcohol y agua. La distinción es que nuestro maestro mezclador busca el perfil caribeño y lo mezcla con lo argentino".

Esa fusión es la que ha captado a los seguidores de Ron Querencia, "el primer ron argentino hecho por venezolanos". "Creemos que hemos aportado un granito de arena en la cultura ronera argentina. Nosotros apoyamos, motivamos y ayudamos a quienes quieren incursionar en el mundo de esta bebida, porque pensamos que mientras más competencia haya, es mejor para todos. Crece la categoría, es más divertido, más saludable", compartió González.

Nicolás González cuenta cómo realizar un ron tonic, uno de los cócteles furor

Además, el emprendedor subrayó la versatilidad que tiene esta bebida y las diferentes maneras en que puede utilizarse, más allá de la creación de cócteles. "Puedes tomarlo seco, con hielo, para postres, como condimento para carnes. En nuestros maridajes, lo mezclamos con chocolate, o con café, limón y azúcar. Se adapta un montón a diferentes áreas".

Si bien el ron es adaptable, aclaró que "Querencia está pensado para coctelería, para mezclar, y combinar en tragos como Cuba Libre, mojito, ron tonic, Negroni con ron", ya que es una bebida nueva, que no cuenta con el mismo procedimiento de un destilado proveniente de otro país.

Esta es una historia que habla de cultura, compañerismo, trabajo e impulso para seguir sueños. Con la firma de venezolanos y argentinos, este emprendimiento nos da la bievenida al mundo del ron.