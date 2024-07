La maratón de looks de Céline Dion y Lady Gaga antes de cantar en los JJOO

Luego de varios rumores, se confirmó que Céline Dion y Lady Gaga serán los shows artísticos en la apertura oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de que no se sabe si serán las únicas artistas invitadas, sí se hicieron realidad los deseos de ver a ambas cantantes en una misma ciudad.

Aunque no se han mostrado juntas, las celebridades han aprovechados los días previos a sus presentaciones para conocer y disfrutar de la capital francesa. En esas oportunidades, ambas se han destacado por looks chic y clásicos, muy apegados al espíritu parisino.

Céline Dion será uno de los shows estelares en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Instagram @justjared.

Céline Dion se mostró muy contenta de recorrer la ciudad en la previa a su espectáculo en los Juegos Olímpicos de París 2024. En su llegada a la capital francesa, la cantante optó por un traje negro de pantalones oxford y blazer largo, al que agregó una ancha camisa blanca y botas negras de acabado brillante.

Como una verdadera celebritie, Dion añadió grandes gafas oscuras de sol y se animó a salir sin una gota de maquillaje.

Con looks clásicos y parisinos, la artista ha demostrado su sentido de la moda en sus paseos por la capital francesa. Foto: Instagram @justjared.

Este jueves, Céline Dion volvió a saludar a las cámaras pero vistiendo un look mucho más formal. La artista posó con un vestido negro, estilo new look, de mangas globo, cuello camisero, ajuste en la cintura y falda plisada. Apostando por stilettos y un recogido tirante, la famosa acaparó todos los flashes con este atuendo 100% inspiración francesa.

Lady Gaga es otro de los shows confirmados y esperados para este viernes. Foto: Instagram @justjared.

Antes de la ceremonia oficial de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Lady Gaga celebró su llegada a la ciudad del amor con un look casual. La cantante reapareció con pantalones negros, camiseta blanca, chaqueta bomber metalizada, botas de cuero, bolso a tono, gorra y gafas de sol.

Con un aspecto relajado y seguro, la estrella confirmó su vuelta a los escenarios para esta ocasión mundial, algo que sus fanáticos esperaban con ansias.

La cantante ha disfrutado de París, vistiendo looks casuales y chic. Foto: Instagram @voguefrance.

La noche siguiente, Lady Gaga cenó en París, y antes de volver a su hotel, posó para los paparazzi. Con jeans mom, body negro, blazer azul oscuro estilo navy, bolso de cuero negro, gafas de sol, pendientes dorados y sus míticas botas de plataforma con fino tacón, la artista enloqueció a los fashionistas gracias a su look clásico con un guiño a su faceta más estrafalaria.

En unas horas, podremos ver los looks elegidos por Céline Dion y Lady Gaga para su puesta en escena durante los Juegos Olímpicos de París 2024, pero mientras nos deleitamos con sus estilismos callejeros que también nos enamoran.