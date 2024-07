La desconocida tradición que tiene la realeza danesa: mirá lo que hizo la reina Mary

En el día más largo del año, es una tradición que cientos de personas se reúnan para el canto comunitario en la granja del Vartov College en Copenhague, desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. De esa manera, la reina Mary de Dinamarca estuvo presente en ese evento y compartió la alegría con la gente que acudió a ese acto.

En el más reciente posteo de la cuenta oficial de Instagram de la realeza danesa, se pudo ver un video que mostró los momentos que Mary y los concurrentes al evento vivieron en el festivo día de comienzo de verano. "Las canciones comunes son del Højskolesangbogen, y durante el día aparecen diferentes anfitriones de canciones. Esta tarde Su Majestad la Reina presentó una canción con el tema Dinamarca", reza el informe.

Los reyes de Dinamarca.

"El tesoro de la canción danesa es una joya de la corona en nuestro patrimonio cultural. Hay algo excepcionalmente maravilloso en cantar juntos porque nos sentimos conectados el uno con el otro cuando lo hacemos. Ya sea en la escuela, en la iglesia, en la fiesta o en un maratón como hoy. Por lo tanto, también esperaba cantar con ustedes aquí en Vartov", pronunció la reina de Dinamarca en el discurso que dio en el acto.

Mirá el video de la realeza (Instagram detdanskekongehus)

La reina debió llevar elegidas sus canciones para el acto que le da la bienvenida al verano del 2024. Los tracks fueron "There is a lovely country", "Strange evening air", "Love for the fatherland", "Bright nights", así como "I was born in Denmark". "La universidad Vartov es una vieja universidad en el centro de Copenhague, que data de 1724 y es conocido como el lugar donde N.F.S. Grundtvig fue sacerdote desde 1838 hasta 1872", concluye el posteo.

Los comentarios de la gente sobre el evento

"La gente está tan feliz porque ella viene. Ella da la mano a la gente y se gana el corazón de la gente, es decir, la reina María de Dinamarca. ¡Ella es simplemente hermosa y encantadora!", "Nuestra dulce e inteligente reina" y "Larga vida a la reina María de Dinamarca" fueron algunos de los mensajes de la gente en el posteo de Instagram.