Mirá Quién Vino: hoy, Andrés Vignoni

Andrés Vignoni creció en el seno de una típica familia de inmigrantes italianos que llegaron a Mendoza para hacer vino.

Su abuelo tenía una pequeña bodega en el este y allí entre viñedos y cosechas fue formando su amor por el vino. Sus padres son enólogos así que, al finalizar la secundaria, tenía muy claro que su futuro era la enología.

Tras varias experiencias laborales en el exterior (en Nueva Zelanda y la Toscana italiana) volvió al país y pasó por Bodega Los Haroldos. Luego de eso se sumó al equipo de Viña Cobos con Paul Hobbs a la cabeza.

Fue enólogo principal de la mencionada bodega por varios años, obtuvo 100 puntos del crítico James Suckling en uno de sus vinos y fue elegido “Enólogo Joven del 2020" por Tim Atkin. Sin embargo, pateó el tablero, hace un tiempo decidió bajarse del barco e ir en búsqueda, junto a dos grandes amigos, de su proyecto personal: Raquis.

Andrés en el pasado, cuando trabajaba en Viña Cobos.

El Ping Pong

Edad: 35 años

Cargo que desempeña en su empresa: Enólogo y fundador de Raquis.

¿Dónde naciste?

Nací en San Martín, pero soy oriundo de Rivadavia.

¿Tenés algún hobby?

Es casi imposible despegarnos de todo lo que se genera en nuestras vidas. La gastronomía (tanto salir a comer como cocinar) se ha vuelto unos de mis hobbies predilectos. Otro de mis hobbies es la música: casi que mi calendario anual gira en torno a festivales y shows que no me quiero perder.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Me gusta mucho hacer asados (de cualquier tipo y tamaño). Además, cuando estoy inspirado, hago pastas.

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Por supuesto, siempre es motivo de disfrute.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

(Piensa) Difícil de responder habiendo tantos que están haciendo las cosas bien. Si tuviese que nombrarte un enólogo senior te diría a Hans Vinding Diers, con quien vengo compartiendo (y aprendiendo) temas filosóficos ligados al vino. Pero también me permito admirar a muchos colegas de nuestra generación, que están empujando una nueva ola desde sus lugares.

¿Choripan o sushi?

En ese orden…

Un lugar en el mundo…

Mendoza, cada vez que me voy estoy esperando volver. Si tengo que elegir un lugar para vacacionar me quedo con el sur de Italia.

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Me volví aficionado al whisky y su mundo infinito. El vino para nosotros es no solo nuestro deleite sino que también es nuestro trabajo. En el whisky es solo disfrute y voy conociendo muy de a poco, me permito no saber y disfrutar.

¿Cuál es tu golosina preferida?

No me gustan mucho las cosas dulces pero si tengo que elegir una es la Vauquita (recuerdos de infancia).

¿Messi o Maradona?

Diego

¿Boca o River?

Booooca

Red social preferida…

Instagram por default, es la única que uso.

Canción favorita…

Otra pregunta difícil. Probablemente Ruleta (Los Piojos) y Like a Rolling Stone (sea la versión de Dylan o la de los Stones).

¿Cuál es la mejor película que viste?

“Into the wild”. La vi en un momento de mi vida donde estaba buscando algo sin saber que buscaba y fue realmente poderoso el mensaje (además la banda de sonido es inolvidable).

¿Admirás o has admirado a algún político?

No

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

A Charly, a Diego y a Jagger, pero seguro se suma Ciro (risas).

Restaurante favorito…

Maido en Perú. Sabor, concepto, precisión y hospitalidad.

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Este año lanzamos Raquis, nuestro proyecto de vida con Facu Impagliazzo y Ariel Núñez Porolli y la verdad me cuesta recomendar algún vino porque me gustan todos. Sin embargo, les recomendaría que prueben Chacayes o Monasterio. Y si tengo que recomendar vinos de amigos me va a faltar espacio, pero te diría que prueben: el Sangiovese de Macollo, Pinot-Sangiovese de Desquiciado, Ánforas de Ruca Malen, Meteora de Las Hormigas, Tano de Bira Wines y algún blanco de Giuseppe Franceschini.

