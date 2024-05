Cómo decidir si vender, tirar o donar lo que no se usa

Al ordenar lo común es tirar a la basura lo que sobra y no sirve, y regalar lo que ya no se usa pero le puede servir a otros (como un vestido de niño a un amigo o pariente que tenga un hijo más chico) y en última instancia, lo que está en condiciones de vender o bien donar. A veces decidir todo esto es fácil y a veces, no.

Entonces... ¿cómo decidir si hay que donar, vender o tirar lo que no se usa tomando como punto de partida el ordenamiento de las cosas? Para resolver esto existen trucos para decidir qué donar y qué vender al ordenar una casa. El siguiente video brinda pautas para decidir mejor:

En primer lugar hay que saber si un artículo usado en casa permitirá ganar dinero ya que se entiende que en el mercado existen versiones más modernas (como electrodomésticos y la tecnología) y a la vez, el ponerlo a la venta implica un esfuerzo y a veces, una inversión (pagando un aviso clasificado, por ejemplo). Se puede calcular el valor aproximado de un artículo mirando listados similares en Internet. En segundo lugar, si la decisión pasa por donar -en lugar de venderlos- , los artículos que se usan poco pero que ya no se necesitan son perfectos para donar, pero hay que asegurarse de que no estén en malas condiciones y si la donación se hace a una organización benéfica, entonces que la misma pueda revenderlos o utilizarlos. Es obvio que si se trata de un artículo roto, manchado o que no funciona correctamente, entonces hay que tirarlo.

Al momento de decidir artículo vender, quien lo hace debería preguntarse si eso mismo se lo compraría a otra persona. Imagen: Pexels.

Si hay antigüedades venderlos por Internet lleva tiempo: implica tomar fotografías adecuadas del artículo, crear listados detallados y enviar el artículo al comprador. Si todo eso sale más caro y lleva tiempo, ¿vale la pena hacer el esfuerzo? Inclusive puede resultar agotador si se intenta vender muchos artículos. Y no se recomienda venderlo a bajo precio con el objetivo de sacárselo de encima o de la necesidad económica (hoy en día, cómo están las economías familiares tras la devaluación y el brote de la inflación desde diciembre último, lo cierto es que todo esto se trata de algo difícil de llevar a cabo).