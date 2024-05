Aprende a hacer el maquillaje tendencia que luce bien todos los días

Hailey Bieber, Margot Robbie o Kendall Jenner son algunas de las famosas que han adoptado al clean look como su rutina diaria para maquillarse. Instalada como tendencia, esta técnica en la que das una impresión de no llevar maquillaje, es la más deseada este 2024, pero ¿cómo lograrla?

Aunque parezca algo fácil, no lo es tanto. Incluso, no solo se relaciona con el makeup en sí, sino también con el cuidado de la piel de forma diaria. La base infaltable para destacar con el clean look es manteniendo un cutis limpio, exfoliado e hidratado, que demuestre un rostro saludable.

Para ello, necesitas armar una rutina específica para tu dermis ya sea grasa, seca o mixta. No tomes como ejemplo a otros, ya que cada piel es única. Un dermatólogo es el especialista que podrá indicarte ciertos productos para recuperar el brillo de tu rostro, y al mismo tiempo, protegerlo de agentes externos.

En cuanto al maquillaje, el clean look no necesita de muchos pasos para lograrse. Lo primordial es conseguir una base que se adecúe al tono de tu piel y tenga acabado glowy o brillante. Si no eres de usar este producto, puedes reemplazarlo por una crema hidratante y colocar un iluminador sobre zonas específicas como mejillas, nariz, zona superior de la frente y mentón.

El siguiente paso es lograr atención sobre tus ojos de una manera natural. Para ello, puedes enmarcar tus pestañas con rímel u optar por un fino delineado en tus párpados. La misma estrategia se repetirá en tus labios: el clean look no necesita colores oscuros o vibrantes.

Con un gloss o brillo labial de un tono nude podrás finalizar los pasos para llevar esta tendencia. Los labios deben lucir jugosos al igual que tu rostro, por lo cual el acabado brillante es un must-have para lograr este maquillaje.

El clean look es la manera más fácil de conseguir un makeup rápido, saludable y elegante. ¡Tenlo en cuenta para esta temporada!