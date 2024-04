Lográ outfits de impacto con estos tips

Si sos de las que siente que sus looks son siempre iguales, que te aburren y que siempre usás las mismas prendas de la misma manera, hoy te voy a dejar algunos trucos para que puedas dar nueva vida a prendas que ya tenés.

No hace falta ir corriendo al shopping o descartar toda tu ropa, si no que lo importante es incorporar algunos tips que nos ayudan a vestirnos de manera creativa pero siempre siendo fieles a nuestro estilo.

Pensá tu look

Con el trajín de la rutina diaria muchas veces al llegar la noche preferimos irnos a dormir y dejar para el día siguiente la elección del look. Esto lleva a que en el apuro de la mañana siguiente optemos por conjuntos y prendas que ya usamos con anterioridad de la misma manera.

Para lograr un look de impacto y que te acompañe en las actividades de tu día, lo mejor es tomarse unos minutos la noche anterior para elegir y dejar separada la ropa del día siguiente. Pensá no solo las actividades sino que tené en cuenta también los cambios de clima pronosticados. Si además dejas seleccionados los accesorios y complementos a la mañana siguiente vas a lograr un outfit armónico y que te represente.

Tené en cuenta que si es un conjunto que no habías combinado antes y tenés dudas sería ideal que lo pruebes.

Dejá tu ropa separada en una silla o perchero la noche anterior.

Fijate que quede bien colgada para que no se arrugue.

El calce correcto

El fitting o calce de las prendas es uno de los elementos que nos ayuda a lograr looks de impacto. Elegir prendas del corte que más destaca nuestra silueta y del talle que más nos favorece nos permite apropiarnos del outfit y lucirlo con seguridad y energía.

Buscá prendas que equilibren tu silueta, generando una figura armónica y brindándote la confianza para mostrar al mundo tu mejor versión. Para esto es importante que identifiques cuáles son las tendencias de moda que te favorecen y querés incorporar a tus looks para lograr un outfit que tenga un calce perfecto y destaque todas tus virtudes.

Elegí prendas que destaquen tu silueta.

Buscá prendas que equilibren tu silueta.

Sumá tu toque personal

Para elevar tu look de manera simple y rápida, uno de los tips más sencillos de aplicar es sumar a tu outfit una tercera pieza que destaque, ya sea por su color, forma o textura. Este truco es ideal para quienes elijan estilos más sobrios y minimalistas y que usen de forma recurrente colores neutros y combinaciones monocromáticas.

Al sumar una prenda o accesorio que destaque y atraiga la atención logramos transformar un look clásico en uno con mucha personalidad siguiendo nuestro estilo, haciendo que nos veamos ligeramente diferentes sin alejarnos de nuestra esencia.

Podés elegir dar tu toque personal y destacar tu look con una prenda con gran presencia en el look, como una chaqueta en un tono llamativo o con apliques que destaquen. O podés realizarlo a través de pequeñas piezas como la cartera o los accesorios, eligiendo colores y formas que complementen el look de forma única. Elegí accesorios que te representen y te ayuden a renovar el look. Podés elegir dar tu toque personal.

Recordá siempre elegir el look que querés usar y que sentís que más acompaña tu estilo, que te de confianza y con el que te sientas cómoda. Usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com