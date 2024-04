Las mejores plantas de interior aptas para mascotas

Las plantas de interior aptas para mascotas son esenciales. No importa cuán confiable y bien entrenado sea tu amigo peludo, existen muchas plantas de interior populares que pueden causarle daño. Por lo tanto evitar el riesgo potencial (por un lado) y por otro apuntar a atisfacer el anhelo de tener un hogar lleno de plantas, en este caso, con la opción de las plantas de interior no tóxicas.

Evitar las plantas que son tóxicas para los gatos y las plantas venenosas para los perros no significa que uno pueda elegir la planta adecuada para el lugar correcto del hogar con animales.

Ante todo estar atentos con especies como el azafrán de otoño, que puede causar daño hepático y renal, y cada parte de un lirio es tóxica para los gatos. Otras que se deben evitar incluyen la hiedra y las orejas de elefante.

Calathea, una de las plantas de interior amigables con los perros y gatos.



Plantas de interior aptas para una vivienda con animales

1. Calathea. Es una planta de interior tropical ideal para ubicarla en un lugar cálido con luz solar brillante pero indirecta; si se colocan bajo la luz directa, las hermosas marcas de las hojas pueden desvanecerse e incluso quemarse. Esta planta -también conocida como Pavo Real- es una de las especies más llamativas que admiten mascotas.

2. Cactus espina de pescado. Amante de la sombra, esta planta prefiere sólo unas pocas horas de luz solar indirecta al día. Colocarlo a una distancia de entre 50 cm y 1 metro de una ventana en una maceta colgante o en un estante donde pueda colgarse de manera informal. En la maceta usar buena tierra para evitar la pudrición de las raíces y regar sólo cuando el abono esté completamente seco. Alimentarlocon fertilizante especializado para cactus. Sus flores sólo salen después del anochecer y viven sólo una noche.

3. Cola de burro. Es una suculenta a la que le encanta el sol y la luz solar directa. Los intrincados tallos de color gris azulado, que crecen hasta 60 cm. de largo, se arrastran por el costado de la maceta a medida que la planta crece, lo que puede tentar a las mascotas curiosas a investigar, pero esta planta no les hará ningún daño si lo hacen. Pueden aguantar periodos sin agua, ya que tienden a almacenar reservas en sus hojas.

Peperomia. Es una semisuculenta adaptable y atractiva a la vista, que admiten mascotas.



4. Peperomia. Son semisuculentas atractivas a la vista y admiten mascotas, todas características que las convierten en plantas de interior adecuadas.

5. Palmera abanico (Livistona australis). Puntiaguda pero perfectamente segura con los animales, esta majestuosa palmera - con su apariencia exótica- hace una declaración fabulosa en un rincón o en una mesa auxiliar. Un lugar luminoso pero alejado del resplandor del sol es ideal para este gentil gigante. También le gusta que su entorno esté lleno de vapor, así que ideal para la cocina o el baño. Y además rociarlo con agua unas cuantas veces por semana.

6. Helecho de Boston. Durante la primavera y el verano necesita un lugar con sombra. Durante el otoño y el invierno necesita más luz (al menos un par de horas de luz solar directa al día). En todas las épocas del año no tolera pleno sol ni sombra total. Es una excelente opción para ubicarla en el baño o cocina, ya que le encanta la humedad.

7. Planta china del dinero. Crece rápidamente, es fácil de cuidar y es perfectamente segura para las mascotas. Originaria de las provincias de Yunnan y Sichuan, en el sur de China, se pensaba que esta elegante planta traía suerte y buena fortuna. Estas bellezas de hojas de color verde intenso aman el sol, pero se quemarán si se colocan bajo la luz solar directa y fuerte. Bastante tranquilas, estas impresionantes plantas necesitan un poco de agua, pero detestan estar en una maceta empapada y también les resulta difícil recuperarse.

8. Planta araña. No sólo son inofensivos para los gatos y otras mascotas, sino que además requieren poco mantenimiento. Esta planta de interior que limpia el aire puede incluso ayudar a eliminar las toxinas desagradables de los hogares.

9. Violeta africana. También conocida como caléndula del Cabo, florecerá profusamente si recibe mucha luz solar directa, siempre y cuando no permita que las raíces se asienten en el agua / Mario Simonovich.