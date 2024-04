Desde Rihanna hasta Charli D'Amelio: estos son los looks que dominaron Coachella 2024

Y pasó una nueva edición de Coachella, un festival de música de los más importantes del mundo, sobre todo de Estados Unidos, el cual se festeja en California.

El vibrante escenario de Coachella 2024 se convirtió en el escenario perfecto para la exhibición de estilos eclécticos y atrevidos. Todas y cada una de las celebridades, personalidades, influencers que asistieron, brillaron con sus looks, pero algunas se destacaron más que otras.

Estos son los looks elegidos por Mdz

La presencia de Madeleine White, influencer muy conocida, no pasó desapercibido, ya que su look fue muy original, fusionó lo fantasioso con lo jugado, capturando la atención de miles.

Top de mariposa, tonos claros, accesorios que completan el outfit con perlas y mostacillas, una nueva tendencia.

Tendencias por todo el festival se dejaron ver.

Foto: Instagram @madeleinecwhite

Otro de sus looks, una combinación del color negro con los detalles en dorado. Un outfit diferente, más elegante que el anterior.

La elegancia y los detalles también fueron parte del festival.

Foto: Instagram @madeleinecwhite

Y un nuevo look, vistió todos los días un outfit diferente, con looks y estilos muy diferenciados Esta vez eligió un rojo en tendencia, con rosas por todos lados. Un mezcla de sensualidad, con coquete.

Foto: Instagram @madeleinecwhite

El inigualable estilo de Rihanna brilló una vez más en el festival, consolidándose como uno de los mejores looks de la temporada.

Lo relajado, canchero y estiloso es su marca registrada sin dudas. Foto: Instagram @badgalriri

Otro look de Riri para el Coachella, esta vez cuero, peluche y un poco de estilo rockero. Foto: Instagram @badgalriri

La joven sensación Olivia Rodrigo deslumbró con un look rockstar y cool, agregando un toque de rebeldía al ambiente festivo de Coachella. Estilo relajado, canchero y rockero para Olivia.

Foto: Instagram @oliviarodrigo Foto: Instagram @oliviarodrigo

El festival, que se extiende a lo largo de varios días, fue el escenario perfecto y elegido para los múltiples looks de Hailey, desde un conjunto total black de cuero que gritaba tendencia, hasta un atuendo más deportivo con un toque de Mary Janes que cautivó las miradas. Look total black y total cuero.

Foto: Instagram @haileybieber Mezcla de deportivo chic, con coquette.

Foto: Instagram @haileybieber Colores y estampados en tendencia, acertando en todos y cada uno de sus accesorios.

Foto: Instagram @haileybieber

Charli D'Amelio sorprendió con un look deslumbrante, canchero y chic. Charlie luciendo un outfit atrevido, jugado y canchero.

Foto: Instagram @charlidamelio

Además compartió con la icónica Megan Fox, quien ha experimentado recientemente con cambios de color en su cabello, pasando del rosa al celeste. Charlie D'amelio y Megan Fox juntas en Coachella.

Alessandra Ambrosio irradió puras vibras Coachella con su elegante y sofisticado look. Todos sus looks usados en el festival gritaban Coachella-

????Foto: Instagram @alesandraambrosio Sus outfits fueron perfectamente elegidos para el evento, nada estuvo fuera de lugar, ni de más.

Foto: Instagram @alesandraambrosio

La modelo Amelia Gray optó por un estilo más tranquilo pero igualmente impactante. Su look, sencillo pero aun así, uno de los más acertados para la onda, además cada una de sus prendas usadas están en tendencia.

Foto: Instagram @ameliagray

Paris Hilton, siempre icónica, no defraudó con ninguno de sus looks. Outfit: divertido, acompañado de una cartera peluda con su característica inicial, un color llamativo. Look jugado.

Foto: Instagram @parishilton Barbie, sin dudas, y desde siempre. Canchera, dominando bien los estilos.

Foto: Instagram @parishilton Un look bien de festival, soñado, blanco, y con un toque romántico.

Foto: Instagram @parishilton

A diferencia de ediciones anteriores, donde reinaban los looks extravagantes, este año Coachella fue testigo de una tendencia hacia lo básico y minimalista, demostrando que la elegancia puede ser tan impactante como lo extravagante.