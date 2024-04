Las ideas más cancheras para que uses jeans y una súper tendencia

Mezclar dos básicos de armario es, el gran porcentaje de las veces, una apuesta segura y elegante. Aunque algunas personas todavía no lo aceptan como un básico, el animal print es un estampado - al igual que las rayas o los cuadros - que más ha permanecido en la moda.

Es por eso que lo tomamos como base, tal como una camisa blanca, para combinar con jeans. De forma más jugada o buscando la discreción, el print de la temporada protagoniza los mejores looks con vaqueros. ¡Elige el outfit que más te guste!

Top / camisa / body / sweater

Idea para usar animal print en cualquier prenda superior. Foto: A Southern Drawl.

Si vas a llevar animal print en la zona superior de tu look, lo mejor es que optes por un par de jeans de un tono que logre contrastar con el estampado. En esta idea, la influencer reunió una blusa en tonos beige y marrón, a la que acompañó con un azul oscuro que permitió estabilizar la zona media con la alta.

Los zapatos en el mismo marrón que la blusa terminan de completar las tres partes del estilismo, mientras que el clutch acompaña y logra un plus de distinción.

Blazer / tapado

Idea para acompañar tus jeans con un blazer o chaqueta animal print. Foto: Lex Loves Couture.

El animal print también luce acertado en abrigos como chaquetas de denim, blazers o tapados. En la foto vemos a esta influencer mostrando un blazer largo - con ajuste en la cintura -, junto con un par de jeans mom, camiseta blanca, zapatillas grises y bandolera negra.

Una clave esencial para acertar con una chaqueta que tenga estampado es matcheandola con basicos del guardarropa que impongan sencillez ante la presencia del animal print.

Zapatos

Idea para sumar zapatos animal print y jeans. Foto: Fashion Jacskon.

Para las que no quieren apuntarse por prendas en animal print, entonces pueden llevarlo en algún par de zapatos. Aquí analizamos este look en el que la it girl se decantó por un modelo clásico de tacón cuadrado y acabado en punta, al que conjuntó con jeans pitillo, top negro de mangas princesa, clutch a tono y gafas de sol.

Nuevamente, los colores neutros aparecieron y se produzco lo contrario al primer ejemplo mostrado: como en la zona superior se utilizó un tono oscuro, los vaqueros acompañaron con un celeste muy claro, y el estampado sumó el toque original.

Bolso / cinto

Idea para realzar tu look con algún bolso en este estampado. Foto: HOLA.

Y para las que no se hallan ni con prendas ni zapatos en esta tendencia, pueden agregarlo a sus estilismos a través de algún bolso o cinto. Este outfit es una demostración de que el animal print también puede verse discreto. Solo necesitarás un par de jeans, sweater estilo polo, mocasines y tapado. Chic, clásica y canchera.

Estas cuatro opciones imperdibles para usar jeans y animal print son las que pueden salvarte del típico uniforme de oficina que llevamos todos los días. Esta semana, ¡prueba uno de estos looks!