Karol G, Demi Lobato, Kylie Minogue y más: los mejores looks en los Billboard Women in Music 2024

Los Premios Billboard Women In Music 2024 se llevaron a cabo el miércoles 6 de marzo en el YouTube Theatre en Los Ángeles, California. Sin embargo, se transmitieron el día jueves 7 a través de su página oficial.

Los Billboard Women in Music es un evento anual organizado por la revista estadounidense Billboard. Su premio principal es el “Women of the Year” (Mujer del año), destinado a reconocer a “las mujeres en la industria de la música que han hecho contribuciones significativas al negocio y que, a través de su trabajo y éxito continuo, inspiran a generaciones de mujeres a asumir responsabilidades cada vez mayores dentro del campo”.

Algunas de las celebridades más conocidas en la industria de la música dieron presente con unos increíbles looks, algunos criticados mientras que otros muy halagados. Sin embargo, todos deslumbraron en la red carpet transmitiendo el poder femenino de la música y el glamour.

Karol G, la ganadora de la terna principal, lucio un vestido de cristales dorados diseñado por Zuhair Murad. Dejó a todos boquiabiertos. Foto: Billboard

Katy Perry vistió un conjunto rojo satinado al cuerpo con corte corset y falda sirena. Con cierre de cordones la parte trasera dejaba ver su ropa interior. Foto: Billboard

Saweetie, la rapera estadounidense, optó por un vestido asimétrico en color negro, con un tajo en la cintura que permite ver sus pierna y comienza en un frunce con un broche de langosta, un accesorio muy jugado. Foto: Billboard

Young Miko eligió un conjunto de sastreria y un top en color marron a rayas y unos borcegos negros. Súper elegante y fashion. Foto: Billboard

Louisa Sonza vistió un holgado vestido con pliegues y forma de cortina hasta el suelo, con escote strapless. El diseño fue obra de Rick Owens. Foto: Billboard

Kylie Minogue lucio un vestido strapless negro corte sirena, con un top debajo de lentejuelas plateadas. ¡Hermosa!. Foto: Billboard

Demi Lovato asistió con un conjunto negro engomado; un top strapless con escote en forma corazón y unos pantalones rectos. Súper rockera. Foto: ddlovato

A vos, ¿Cuál te gustó más?