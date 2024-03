¿Es el fin de la Clean Girl Aesthetic?

Las vidas perfectas, súper productivas, con velas y skincares eternas están terminando. El “clean girl aesthetic” es un estilo que se enfoca en la estética, la simplicidad, la limpieza y la frescura, pero lo que se sabe es que de simple no tiene nada.

La limpieza y la frescura es clave en el "Clean Girl Aesthetic". Foto: Shutterstock

Los decoraciones minimalistas y tonos claros lo son todo en esta tendencia. Foto: Pixabay

Para muchas, es bochornoso tener que sacar fotos instagrambleables y armar looks totalmente “limpios”, dando la apariencia de que todo está impoluto. Es un gran esfuerzo y muchas ya están cansadas. Por lo que como respuesta aparece una nueva tendencia: Messy Girl Aesthetic.

Maquillaje bien oscuro y lo más corrido posible. Foto: Archivo MDZ

La Messy Girl Aesthetic se resume en lo que sería el look que quedó de la noche anterior. La estética de la chica “sucia o desordenada” llega para imponerse con un look desarreglado con pelo desordenado, como si se olvidaran de cepillarselo, o incluso con maquillaje corrido de la noche anterior. Es similar al look grunge de los años 90 o el look que te deja la resaca después de una salida.

El negro y la noche eterna como concepto. Foto: Instagram

El Messy Girl Aesthetic es tendencia en TikTok para quienes están cansadas de las rutinas del cuidado de la piel y la moda minimalista con tonos neutros. Más bien, es para aquellas que no quieren esforzarse mucho y quieren relajarse a la hora de salir a la calle.

Además, esta tendencia reúne tres conceptos que fueron moda en el pasado; el uglycore, el perfection fatigue y la vuelta del indie sleaze. Sería un retroceso a la estética de novia estrella de rock glam y pop, vuelve la glorificación de la noche eterna. Al mismo tiempo, en cuanto a lo textil, se imponen los contrastes; la combinación de prendas actuales con vintage, prendas desalineadas con otras muy femeninas, o la mezcla de texturas como el brillo con medias de red, entre miles de opciones más.

Las fiestas y lo descuidado es la que va. Foto: @indiesleaze

Muchos contrastes y patrones. Foto: @diseño.lab

A pesar de la popularidad de la estética limpia, la estética sucia parece una alternativa. Si bien se dice que hay una búsqueda por lo genuino en las redes sociales, nos hace dudar ya que la verdad, si uno no lo tiene incorporado, parece un look inalcanzable al momento de forzarlo. Vos qué pensás, ¿te sumarías?