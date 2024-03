Un prodigio cerrará Música Clásica por los Caminos del Vino 2024

El Teatro Independencia será el escenario para el cierre de esta edición número 23 de Música Clásica por los Caminos del Vino. Allí, el martes 2 de abril, a las 20.30, se presentará el talentoso pianista argentino Horacio Lavandera, quien ofrecerá un concierto de piano basado en Mozart, Beethoven y Gershwin.

Vale destacar que esta edición de Música Clásica por los Caminos del Vino por primera vez se extendió a las provincias de San Juan y San Luis, llevando conciertos a esos lugares.

También hay que recordar que las entradas fueron canjeadas por cajas de leche larga vida que son donadas al Banco de Alimentos de Mendoza.

El fin de Música Clásica por los Caminos del Vino será exquisito.

¿Por qué no hay que perderse este magnífico cierre?

Horacio Lavandera fue vencedor, a los 16 años, en el III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli (2001), realizado en el Teatro Alla Scala de Milán. Asimismo fue premiado por la Orquesta Filarmónica della Scala como “Mejor Intérprete de Piano y Orquesta”. Desde entonces recorre algunos de los más importantes escenarios de América, Europa y Japón, tanto en recitales, como solista de prestigiosas orquestas.

Ha actuado en Carnegie Hall (Nueva York), Radio France (París), Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma), Teatro Real y Auditorio Nacional de Música (Madrid), Teatro Colón (Buenos Aires) y junto a prestigiosas orquestas tales como la Mozarteum de Salzburgo, Sinfónica de Radio Televisión Española, London Chamber Player, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Oviedo Filarmonía, entre otros.

El pianista promete hacer vivir un momento impactante.

Antes de su presentación del martes, Lavandera habló con la prensa:

-¿Cuánto hace que no toca en Mendoza?

-Recuerdo muy especialmente una filmación para el sello Sony en 2009 en el Teatro Independencia. Este disco “Compositores argentinos”, fue celebrado con las mejores críticas especializadas. Pablo Kohan, del diario La Nación, publicó: “Él debe ser el único pianista del planeta que puede tocar con tanta soltura y seguridad un repertorio tan variado, extenso, cambiante, dificultoso y cargado de tantos simbolismos como éste que integra el álbum”.

-¿Conoce el Festival Música Clásica por los Caminos del Vino?

-Me parece una apuesta cultural muy interesante. Es la primera vez que participaré de este Festival. Será un placer ser parte de este evento.

-Hablando de vino… ¿le gusta el vino? ¿es consumidor? ¿está al tanto del mundo vitivinícola?

-Solo bebo en ocasiones muy especiales, siendo la calidad del vino el factor más importante.

-Volvamos a la música… ¿se siente un elegido?

-Es una gran alegría poder compartir mi pasión por la música con la gente que aprecia el hecho cultural de un concierto clásico. Con toda humildad, si en un concierto pude lograr conmover al menos una persona, ya me siento satisfecho.

-¿Qué tipo de música escucha en su intimidad?

-Todo tipo de música, especialmente clásica.

-Múltiples opciones, elija la correcta: La música sirve para: 1) pasar mejor los malos momentos; 2) ser más feliz; 3) entender al mundo

-Mucho más que estas tres opciones. La música puede emocionarnos como sólo ella es capaz.

-¿Qué programa ofrecerá en el Teatro Independencia?

-Haré el mismo programa que en Carnegie Hall de New York el próximo 10 de mayo con obras de Mozart, Beethoven, George Gershwin entre otros autores. También incluye el repertorio obras del compositor argentino Dino Saluzzi, grabadas por mí en Oslo, Noruega, para el sello alemán ECM considerado por el gran crítico Ted Gioia (New York Times, Los Angeles Times) como uno de los 20 mejores discos del año 2015. Cabe agregar que parte de este programa lo he interpretado recientemente en mi gira en Alemania, con gran éxito por parte del público y la crítica especializada. En Viena, la periodista Bianca Schumann tituló en Klassikbegeistert: “Horacio Lavandera erweckt Schubert zum Leben” (Horacio Lavandera le da vida a Schubert).