Meghan Markle, Luisana Lopilato, Harry y Michael Bublé comieron estos platos en su reunión secreta

Luisana Lopilato y Meghan Markle tuvieron una velada de diversión y relax en Canada junto a sus respectivos esposos, Michael Bublé y el Príncipe Harry. Ambas parejas se reunieron alrededor de las siete de la tarde, en el marco de Invictus Games One Year to Go, y comenzaron con una cena en un restaurante de Vancouver.

Los duques de Sussex y los Bublé disfrutaron de cocteles y tragos preparados con especias indias. Al mismo tiempo, probaron varios platos de diferentes comidas.

Luisana Lopilato, Meghan Markle. Créditos: Instagram rumor_has_it

"Fueron extremadamente amables. Vinieron y hablaron con el personal de cocina, fueron muy respetuosos al dejarme elegir la comida. Les pregunté si había alguna alergia o alguna cosa que no le apeteciera tener, y Meghan dijo: ‘Me encanta la comida picante’. A Michael Bublé le encantaban los champiñones, por ejemplo, y a Harry le encantaban los kebabs", expresó el chef del lugar en diálogo con People.

Luisana Lopilato, Michael Bublé, Meghan Markle. Créditos: Instagram rumor_has_it

Papas al curry y panes de garbanzos negros son algunos de los manjares que Luisana, Meghan, Harry y Michael probaron en su divertida salida.

Luisana Lopilato, Meghan Markle. Créditos: Instagram rumor_has_it

Los looks de Luisana Lopilato y Meghan Markle

Fieles a sus estilos, las celebridades lucieron outfits sencillos pero no por eso menos elegantes. Ambas se pusieron abrigados sacos en tonos beige y camel, bien clásicas para la ocasión.