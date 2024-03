La galería de una de las fiestas del año: Uno Nunca Sabe cumplió una década

Uno Nunca Sabe cumplió diez años en el aire, y estamos felices. El programa que se ha convertido en un clásico de las mañanas mendocinas y que ya entró en la historia de la radio mendocina está de fiesta, y la celebración... ¡fue con vos!

Claro que celebramos, claro que bailamos y brindamos... pero nunca creímos que el festejo se iba a agrandar de esta forma: casi 500 oyentes se hicieron presente en bodega Mauricio Lorca para disfrutar de un Sunset espectacular.

La cita fue el viernes 15 de marzo. Mdz Radio FM 105.5, junto a la Municipalidad de Luján de Cuyo y a Bodega Mauricio Lorca organizaron un festejo épico en donde hubo buenos vinos, tragos increíbles, deliciosa comida y la mejor música para bailar entre los viñedos y paisajes de la bodega disfrutando de la caída del sol hasta las primeros minutos del sábado 16.

De la mano del mejor DJ, nuestro Ricardo Guerrero, hubo momentos de danza frenética pero también mimosos lentos. ¿La primera sorpresa? El warm up electrónico, en manos del productor de Uno Nunca Sabe, Lucas Arce.

¡Todos los integrantes del programa estuvieron allí, y por supuesto hubo charlas, abrazos, selfies y la mejor onda con los oyentes.

Federico Croce, Marcelo Arce y Cristian Agüero: 10 años juntos.

Además de los deliciosos vinos de Mauricio Lorca, se disfrutó del vermouth de la bodega. Villavicencio y su especial agua mineral aseguró una buena hidratación, y las copas y vajilla de Volf aportaron calidad premium al momento.

Párrafo aparte para las chicas de Glitter Pinck (¡conocelas haciendo clik aquí!): ellas se transformaron en la sorpresa de la noche y le pusieron todo el glam y la cuota de lookeo fundamental con diseños increíbles de make up artístico y brillante en el rostro de quien se animara.

El team completo de Uno Nunca Sabe 2024.

"Gracias a los oyentes y por supuesto que miles de millones de gracias a los compañeros de todo este camino. Pasé de perseguir un sueño, a darme cuenta en un momento que lo estaba cumpliendo. No cualquiera", dijo Marcelo Arce, conductor del programa, al micrófono. No sin antes agradecer a todos los oyentes -presentes en la fiesta y no- por el cariño, el aguante y la buena energía.

No te pierdas la extensa y copada galería de fotos, a continuación: