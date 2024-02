Yanina Latorre fue aplaudida por este look impactante

Yanina Latorre compartió en sus redes sociales una serie de fotos de su look para el casamiento de Candelaria Tinelli. En las imágenes también se pudo ver al futbolista Diego Latorre, invitado al evento.

La panelista de LAM escogió un vestido hecho por Camila Romano, en tonos rosas. Se trata de una pieza con piedras en tonos plateados encastradas, un corte a la cintura y un espacio en la parte de la espalda que hizo lucir a Latorre su tonificado cuerpo a sus 54 años.

Yanina Latorre. Instagram: yanilatorre

Por su parte, Diego Latorre lució un impecable outfit basado en un traje y pantalones negros con unos zapatos con un diseño algo modernoso, también en color oscuro. Como no podía ser de otra manera, la pareja recibió un sinfín de mensajes sobre sus looks.

Yanina Latorre. Instagram: yanilatorre

"No van esos zapatos informales para un vestido de fiesta", "Consejo sano: dejaría de tomar sol" y "Yanina me gustó tu look, pero los zapatos no me gustaron como quedaban con tremendo vestido" fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Latorre en su posteo.

Yanina y Diego Latorre. Instagram: yanilatorre

