Cómo elegir los mejores colores para tu hogar y para tu estado de ánimo

Elegir los colores es una de las decisiones más importantes que tomarás en la decoración de tu hogar. El color es fundamental para transmitir el estilo de diseño general de un espacio, pero más allá de eso, el color también juega un papel muy importante a la hora de afectar la forma en que nos sentimos.

La mayoría de nosotros tenemos tendencias de color que nos atraen naturalmente, y es bien sabido que los neutros pueden ser calmantes, mientras que los tonos más saturados pueden inspirar energía. Pero incluso con un conocimiento básico de los colores, puede resultar difícil saber por dónde empezar a la hora de elegir combinaciones de colores para las ideas de decoración de su hogar.

Tash Bradley, directora de diseño de interiores y psicóloga del color de Lick , explica cinco consejos útiles que se debe tener en cuenta al considerar los mejores colores para el hogar, que le ayudarán a lograr un esquema cohesivo que le resulte personal y, al mismo tiempo, crear el ambiente adecuado para cada habitación.

Cinco consejos para elegir los mejores colores para tu hogar y tu estado de ánimo

1. Evitar los colores de moda

2. Decidir un estilo de decoración general

3. Considerar el estado de ánimo que quieres crear

4. Decorar con un máximo de 6 a 8 colores

5. Elegir un color destacado

1. Aunque a veces puede resultar tentador recurrir a las tendencias de diseño de interiores para dictar los colores del hogar, Tash recomienda seguir un enfoque más personal porque las tendencias pueden ser de corta duración, por lo que es más probable que te canses rápidamente de los colores demasiado tendencia. Sin embargo, elegir colores que te traigan alegría de forma natural, independientemente de lo que esté de moda, garantizará un enfoque mucho más sostenible.

Nathan Schroder Fotografía/Urbanología

"A menudo encuentro que los clientes a veces se dejan influenciar por las tendencias y siempre les insto a que elijan colores de amor, en lugar de lo que creen que les gustará a otras personas. ¡La única persona a la que debes complacer cuando se trata de tu hogar eres tú mismo!"

2. Es importante establecer el estilo general de su hogar antes de decidir los colores. "Piensa si quieres adoptar un estilo tradicional y neutral, o si quieres algo un poco más contemporáneo y atrevido", dice Tash. 'Si se decide por ideas de decoración tradicionales y una apariencia minimalista, probablemente se sentirá más atraído por decorar con colores neutros, mientras que si su hogar canaliza una decoración maximalista , se sentirá más atraído por los colores brillantes y atrevidos.

Crédito de la imagen: Ashby Collective/fotografía Clay Grier

Al establecer el estilo de su hogar, asegúrese de que también se ajuste al tipo de hogar que tiene. Si su casa es un edificio antiguo con muchos detalles arquitectónicos intrincados, querrá mejorarlo a través de sus elecciones de color, no restarle valor. "Es importante tener en cuenta el entorno que ya existe antes de empezar a decorar la casa", afirma Tash. "Trabaja con la casa, no en contra de ella, y piensa qué elementos quieres conservar y qué quieres cambiar".

3. También es importante considerar el ambiente que deseas crear en cada habitación. "Si quieres una sensación de calma, empieza por pensar qué colores te hacen sentir tranquilo y sereno", dice Tash. Créditos de la imagen: Farrow & Ball

"Por ejemplo, Lick's White 05 , Taupe 03 y Green 02 son perfectos para crear un espacio relajante y puedes usarlos de muchas maneras, lo que te da espacio para dejar que tu personalidad brille y al mismo tiempo abrazar los tonos relajantes".

4. "Cuando piense en la paleta de colores para la casa me limitaría a no más de seis a ocho colores para una renovación completa de la casa. Entonces recomendaría no más de tres colores por habitación. Crédito de la imagen: JARED KUZIA

Por ejemplo, si tiene blanco, verde, azul, verde azulado, rosa y un acento amarillo, puede subir y bajar el peso y la escala de esos colores. Podrías usar el rosa en las paredes, y luego optar por un rosa oscuro para tu sofá, y luego queda dentro de uno de los tres colores por habitación.

5. Elegir un color destacado que una todas sus habitaciones, asegurando que cada habitación se sienta conectada a un tema general. "Por ejemplo, podrías tener rosa en cada habitación de la casa, lo que realmente unirá la paleta en toda la casa", aconseja Tash. Crédito de la imagen: Farrow & Ball

Si su hogar necesita una renovación para el nuevo año, decorar con color puede transformar totalmente un espacio.