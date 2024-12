Por qué dicen que Marina Calabró arrasó con este look

Marina Calabró fue la protagonista indiscutida de la alfombra roja en los Martín Fierro de Cable 2024, causando un verdadero revuelo tanto entre los presentes como en las redes sociales al postear en las últimas horas el look que lució. Acompañada de su pareja, el periodista Rolando Barbano, la periodista dejó en claro que está atravesando uno de sus mejores momentos, luciendo más radiante que nunca.

El outfit elegido por Marina fue un showstopper: un vestido de seda metalizada en tono dorado, diseñado por Veronica Far, que destacaba cada detalle de su figura. Con un escote profundo y un tajo lateral que agregaba dramatismo y sensualidad, Calabró demostró cómo se luce un look dorado con clase.

La apuesta estilística no terminó ahí. Complementó el vestuario con unas sandalias de Ricky Sarkany que realzaban el brillo de su atuendo, y unos accesorios delicados pero imponentes de Luna Garzón. El toque final lo dieron el maquillaje y peinado de Lulera Makeup, quienes lograron un equilibrio perfecto entre glamour y naturalidad.

Tras dos años de pausa, los Premios Martín Fierro de Cable volvieron a celebrarse, reconociendo lo mejor de la televisión por cable de las temporadas 2022 y 2023. Con la conducción de Karina Mazzocco y Leo Montero, la ceremonia fue un homenaje al esfuerzo y la creatividad del mundo televisivo.

El regreso no decepcionó, con momentos emocionantes y sorpresas en la premiación. En una noche que quedará en la memoria, Marina Calabró no solo se destacó por su look deslumbrante, sino que también mostró su faceta más romántica junto a Barbano.