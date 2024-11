Los 7 pasos para hacer una remodelación con un orden correcto

¿Cuál es el orden correcto para hacer una remodelación? Empecemos por cuál es el incorrecto: primero, compra una casa que se construyó hace 140 años y que no se ha tocado decorativamente (ni de ninguna otra manera) durante más de 45 años. Luego, no supongas que todo lo que necesitará es una mano de pintura y una nueva cocina que esté más en línea estéticamente con lo que estás pensando. Entonces no empieces a quitar el empapelado de una de las habitaciones, al azar, en una tarde lluviosa de fin de semana, solo para descubrir que las paredes de abajo se están desmoronando. No cierres la puerta de esa habitación y trates de no entrar porque no tienes el presupuesto o los planes para hacerlo. Tampoco -por impulso- levantar el piso del comedor un fin de semana festivo para encontrar solo tierra desnuda y vigas podridas debajo, nuevamente sin ningún plan ni financiamiento para arreglarlo. Tampoco comprar muebles para un living que necesitará un techo nuevo y, por lo tanto, no debería tener ningún mueble mientras se realizan las obras.

El primer paso para un reordenamiento efectivo es recorrer toda la propiedad. Créditos: Michael Blevins y JLayton Interior

La realidad es que antes de iniciar una remodelación se necesitan meses de preparación antes de que llegue el primer trabajador a hacer las obras en la casa.

¿Cómo hacerlo, entonces? (el recorrido correcto para una remodelación)