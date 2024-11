Ghosteado y bloqueado en todas las redes: conoce qué es el cloaking

El ghosting ya es parte del léxico sentimental de estos tiempos, pero ahora llega una versión más cruel y desconcertante: el cloaking. ¿En qué consiste? Básicamente, en desaparecer sin previo aviso y bloquear a la persona en todas las plataformas. Así, no solo se ignoran los mensajes, sino que se cierra cualquier vía de comunicación. Es el nivel pro de los "desaparecidos en acción".

¿Te bloquearon de todos lados? Bienvenido al cloaking. (Foto: Freepik)

Fue la periodista Rachel Thompson quien puso nombre a esta técnica de desaparición emocional. En un artículo para Mashable, Thompson contó cómo quedó plantada en una cita y, al intentar contactarse, descubrió que había sido bloqueada en todos lados. Su match en la app de citas, en redes y hasta en los mensajes directos había desaparecido. Desde esa experiencia, el cloaking se entiende como una versión más dura del ghosting.

La tendencia de cortar comunicación de forma total y sin rastros. (Foto: Freepik)

Si el ghosting ya suena insensible, el cloaking lleva la frialdad a otro nivel, advierte el profesor Bruce Y. Lee en Psychology Today. Al bloquear todas las vías de contacto, quienes usan esta táctica privan a la otra persona de cualquier chance de buscar respuestas o procesar el final abrupto. Como señala Lee, “este comportamiento puede generar mayor frustración y daño emocional que el ghosting tradicional”. Mientras que en el ghosting uno puede quedarse con la esperanza (o la ilusión) de que la otra persona vuelva, el cloaking deja claro que no hay vuelta atrás ni posibilidad de cerrar esa puerta.

El cloaking y la falta de empatía

Bruce Y. Lee destaca que este tipo de conducta muestra una gran desconexión emocional. “Es como si el que practica cloaking se desligara de cualquier responsabilidad afectiva”, explica. Además, quienes lo aplican buscan evitar cualquier tipo de enfrentamiento o responsabilidad emocional, algo que en el fondo refleja falta de madurez. El cloaking no deja espacio para el "¿qué pasó?", porque incluso ese mínimo cierre está bloqueado.

Esta estrategia de bloqueo total deja a sus víctimas sin opciones y en la completa incertidumbre. (Foto: Freepik)

Un recordatorio (doloroso) para seguir adelante

Por más cruel que suene, el cloaking tiene una lectura constructiva. Aunque ser “cloakeado” sea un golpe bajo, el psicólogo Bruce Y. Lee invita a no depender de los demás para encontrar un cierre. A veces, lo mejor es asumir que la otra persona no tuvo en cuenta tus sentimientos y aprovecharlo para avanzar sin esa explicación que, en muchos casos, probablemente no haría ninguna diferencia.