Cuatro plantas que le dan un aspecto inusual a la casa

Muchos llevan plantas a sus hogares para aportar color, traer el exterior al interior, aprovechar sus beneficios, o bien crear un espacio relajante y meditativo. Y con tanta variedad para elegir, puede resultar difícil saber cuál de ellas es la mejor para el interior. Una planta con agujeros en las hojas es una buena opción para algo estéticamente atractivo.

Planta de queso suizo o monstera adansonii. Créditos: wikipedia.

4 plantas con agujeros naturales en sus hojas

Las siguientes cuatro plantas aportan algo inusual y emocionante en un espacio porque -ya sea en la cocina, dormitorio o comedor- aportarán un toque de brillo a la “jungla interior”.

Rhaphidophora tetrasperma o monstera deliciosa. Créditos:wikipedia.

Monstera mínima (Rhaphidophora tetrasperma). Es muy apreciada por sus hojas únicas y su menor estatura en comparación con otras variedades de monstera. Perfecta para agregar interés visual en una casa o en un rincón de un departamento que carezca de vegetación. Generalmente requiere buena iluminación para prosperar. Planta cordón. Oriunda de Madagascar, también conocida como Aponogeton madagascariensis es una planta acuática que luce muy bien a la luz y son increíblemente delicadas. Necesita para vivir una luz media o alta, con temperaturas de alrededor de 26 °C. No es apta para cualquier tipo de acuario ya que cualquier tipo de algas puede destruir sus delicadas hojas. Monstera deliciosa. También conocida como la planta de queso suizo es uno de los miembros más populares de la familia de las monsteras y le encantan las condiciones cálidas y húmedas, como también la luz solar indirecta frecuente. Sus lóbulos profundos y hojas anchas crean un aspecto de "queso suizo". Esta planta de interior crea un elemento arquitectónico notable para el hogar: de ahí su popularidad. Monstera Obliqua 'Perú'. La planta Monstera obliqua 'Peru' es una variedad poco común en la familia Monstera. Para prosperar necesita una humedad alta (del 80 por ciento o incluso más). Prefiere la luz indirecta brillante y al menos 7 horas por día. Regarla una vez a la semana. Se recomienda tener un termómetro para que la planta registre una temperatura de alrededor de 25 °C. Una gran opción para un patio pequeño.

Monstera Obliqua 'Perú'. Créditos: thespruce.com

¿Qué pasa con las otras plantas que existen con agujeros en sus hojas?

Es posible que no se deban a causas naturales, y si no llegara a ser así, determina qué problema está afectando a su vegetación. Las razones más comunes por las que las hojas de una planta desarrollan agujeros están asociadas con la deficiencia de nutrientes, el aire demasiado cálido y seco o los insectos que mastican las hojas. Si una planta no recibe niveles adecuados de luz, también pueden formarse agujeros.