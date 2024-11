Traje con ropa interior: Agustina Gandolfo tiene la idea más sensual para esta temporada

¿Quién no cuenta con un traje a esta altura del año? Los conjuntos sastreros se transformaron en el look infaltable del 2024 y todavía mantienen su popularidad. Sin embargo, las ideas se agotan, y siempre es bueno tener un as bajo la manga para resolver la pregunta de cómo llevar un traje de forma canchera.

¿Traje y corpiño juntos? Para Agustina Gandolfo, es un rotundo sí. Foto: Instagram @agus.gandolfo

Agustina Gandolfo puede ayudarnos con esa tarea. Una de las últimas publicaciones de la influencer la muestra con café en mano y un look divino: traje negro, con pantalones wide leg y blazer con hombreras rectas, más corpiño a tono. Con argollas doradas como único accesorio, la mendocina propone la idea de combinar un conjunto clásico con un sensual bralette.

Aunque Agustina Gandolfo optó por el negro, este mismo look podés adaptarlo al traje y corpiño que tengas, y resaltar este estilismo con alguno de los siguientes consejos.

Este look es perfecto para esta temporada del año. Foto: Harper's Bazaar.

Una de las formas de realzar tu look es la de llevarlo con tacones. Sandalias, stilettos, plataformas: lo importante es añadir unos centímetros para que el dúo de traje y corpiño cree un resultado glamoroso, y además estilice tu figura por completo.

Además de fresco, es muy canchero y te permite combinar lo sensual con lo clásico. Foto: The Zoe Report.

Otra gran idea es la de incorporar accesorios o complementos metalizados o brillantes. Desde unos pendientes hasta una cartera, cualquier elemento que te ayude a sumar brillos definirá un atuendo más atractivo y original.

Anímate a llevar esta idea y aprendé a resaltarla con estos consejos. Foto: Hollywood Life.

Y no puede faltar la técnica del total look. En este caso, también podés elegir un color y replicarlo en todos los ítems de tu atuendo, incluidos traje y corpiño. Eva Longoria comprobó que esta técnica es muy favorecedora gracias a este outfit en rosado chicle.

Lo esencial es que te sientas cómoda con este dúo de prendas y te animes a usarlo como Agustina Gandolfo. ¡Aprovechá estos meses para sacarle el máximo provecho a este conjunto!