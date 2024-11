La China Suárez imitó a Marilyn Monroe: mirá el look que fue hiper comentado en redes

Pocas son las mujeres que pueden conseguir lucir como una diva atemporal, pero la China Suárez es una de ellas. La actriz viajó hasta México para disfrutar de la colección Resort 2025 de Carolina Herrera, marca latinoamericana que seleccionó a la argentina como una de sus embajadoras mundiales.

Desde este país, la China Suárez no solo llevó un espectacular diseño de la casa de moda, sino que además recreó a la perfección el clásico estilo de la gran Marilyn Monroe.

Divina: así fue el look de la China Suárez inspirado en Marilyn Monroe. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

La argentina marcó presencia con un vestido muy característico de la firma: en color verde, estampado de puntos blancos, tirantes, escote redondo y cuerpo midi extra ajustado. Resaltando sus curvas, la China Suárez embelesó al público con su inspiración en Marilyn Monroe, y también con su gran parecido en sensualidad y estilo.

Además de posar con este vestido, la actriz recogió su pelo en un rodete alto con mechones sueltos al costado de su cara, grandes gafas de sol cuadradas, tacones y bolso de terciopelo en verde esmeralda. Con joyas de cristales y diamantes, la China Suárez se ganó todas las miradas en su paso por México.

Su inspiración

Este vestido está inspirado en uno de los looks de Marilyn Monroe. Foto: LizDress.

Sin dudas, la China Suárez se animó a realizar una representación moderna de Marilyn Monroe. Aunque el vestido no es el mismo que usó la actriz legendaria, la argentina buscó lo mejor de Carolina Herrera para poder representarla lo más cercana posible.

Hablamos de uno de los diseños de la película "La Comezón del Séptimo Año". Foto: Etsy.

Su look recuerda a uno de los vestidos míticos de la blonda hollywoodense, en la película de 1955 "The Seven Year Itch", o en español, "La Comezón del Séptimo Año", mismo film que se hizo conocido por la famosa escena en la que Monroe se posa sobre una alcantarilla y su vestido blanco se levanta.