Esta es la remera más polémica y viral del 2024: te contamos por qué y qué significa

¿Qué tanto puede decir una remera con blanca con una frase central? A veces puede hablar de temas banales, y otras puede conseguir que el mundo hable de ella. Esto es lo que ha sucedido con una clásica camiseta, cuyas palabras se han insertado poderosamente en el mundo de la moda.

"It's about fucking time" reza esta remera diseñada por la reconocida Stella McCartney. Con letras en color negro y en un formato que pasaría desapercibido si no leemos esta oración, la diseñadora ha provocado una revolución total con la creación de esta camiseta.

Esta es la remera de la que todo el mundo habla. Foto: Instagram @stellamccartney.

En realidad, esta camiseta fue creada por la inglesa en 1999', con el fin de generar una crítica al mundo de la música, luego de que su padre -el músico, Paul McCartney- recibiera su lugar en el Pasillo de la Fama del Rock&Roll después de varias décadas como artista internacional. En la actualidad, esta misma remera cambió su primer significado para transformarse en una crítica social.

Diseñada en 1999 por Stella McCartney, esta camiseta vuelve a estar en el centro de atención. Foto: Instagram @stellamccartney.

Si lo traducimos al español, la frase sería "es el maldito momento", pero ¿qué tanto peso tienen estas palabras? La realidad es que esta prenda, sin contexto, puede ser una simple queja o provocación. Sin embargo, el significado es mucho más profundo e introduce temas tabúes o poco procesados dentro de la industria fashion.

"Es el maldito momento" reza esta remera, que ya ha sido elegida por Paris Hilton, Zoe Kravitz, Eva Mendes y Madonna. Foto: Instagram @stellamccartney.

Esta oración grita un cambio, en pocas palabras. "Es el maldito momento" inicia un camino a preguntarnos cuáles son esas tareas, acciones o hechos que necesitan ser modificados. Incluso, esta frase puede ser el comienzo de un texto total: es el maldito momento de que la industria de la moda deje de ser una de las actividades más contaminantes, o es el maldito momento de que recicles, o es el maldito momento de que dejes de usar pieles, y así cualquier frase que creas que pueda sumarse.

Uno de los videos que explica a fondo esta polémica frase

La base de esta remera es poder generar ruido y más atención sobre este rubro, que se ubica como el segundo más contaminante en el mundo, y que además sigue promoviendo diferentes acciones como el uso de pieles, el testeo sobre animales o el trabajo esclavo y mal pago en fábricas.

Sin dudas, una prueba de que la moda también puede generar críticas e imponer ideas. Foto: Instagram @stellamccartney.

En el marco de la Semana de la Moda de París, Stella McCartney enseñó esta remera en pasarela y las famosas también la llevaron en el front row. Para ti, ¿con qué completarías la frase "es el maldito momento"?