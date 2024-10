La guía definitiva para hacer tu propios ñoquis caseros

Hacer pastas caseras no es solo una cuestión de sabor, es toda una experiencia. Entre harina volando, músculos que se activan de tanto amasar y un descanso bien merecido para vos y la masa, este ritual culinario tiene todo. Es por eso que hoy, martes 29- Día de Ñoquis- te compartimos una receta para que prepares este plato vos mismo. ¡Facilísimo y súper rico!

Con esta receta vas a disfrutar del sabor que solo una buena pasta casera puede ofrecer. (Foto: Freepik)

Ingredientes (por persona):

100 gramos de harina 000

1 huevo

Un poquito de sal y 1 cucharada de aceite de oliva

Receta paso a paso:

1. Prepará el escenario:

En un bol grande, hacé un volcán con la harina y la sal. En el centro del cráter, rompé el huevo y agregá el aceite si lo usás. Batí con un tenedor hasta que no puedas más, luego, ¡a poner manos en la masa!

Anotá esta receta para sorprender a tus amigos y familiares. (Foto: Freepik)

2. Amasar como si no hubiera mañana:

Llevá la mezcla a la mesada y amasá por unos 15 minutos. ¡No te quejes, que los tríceps te lo van a agradecer! Cuando tengas una masa suave y elástica, cubrila con film o un repasador limpio, y dale un descanso de 30 minutos (¡vos también podés aprovechar para descansar!).

3. Manos a la obra (o a la máquina):

Si tenés una máquina de pastas, perfecto, la vas a necesitar para estirar la masa de lo más grueso a lo más fino. Si no la tenés, no pasa nada, usá un palote. La idea es ir estirando y doblando la masa hasta que quede bien finita. Entre cada pasada, tirale un poco de harina para que no se pegue (¡los tríceps siguen trabajando!).

4. Hora de darles forma:

¿Vas por ñoquis? Cortá con cuchillo en tiras del grosor que te guste: podés enrollar la masa y cortarla en tiritas.

¡Casi listo! Ahora siempre querrás preparar tus pastas caseras. (Foto: Freepik)

5. ¡Dejá que las pastas respiren!

Después de darles forma, espolvorealas con harina y dejalas airearse unos 30 minutos antes de cocinarlas.

Bonus track:

Cuando esté todo listo, cociná los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal y, por favor, recordá el consejo de los expertos: un minuto final de cocción en la salsa para que absorban todos los sabores. ¡Y listo, a disfrutar como un verdadero chef en casa!