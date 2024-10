Las 14 imágenes para reconocer las picaduras de insectos más comunes

Descubrir una nueva picadura de insecto no es nada divertido. Y muchas veces cuando sucede no se sabe de qué bicho podría haber sido la picadura. Una picazón y un dolor leves son reacciones normales, pero si se experimenta algo más grave que esto, como una dificultad para respirar o una hinchazón fuera del sitio original donde se produjo la picadura, tiene que intervenir un médico para resolver el problema.

Las siguientes imágenes corresponden a picaduras de insectos y el objetivo es ayudar a identificar correctamente al agresor y a saber cómo tratar mejor la herida producida.

1. Picaduras de garrapatas: uelen ocurrir en las partes más cálidas del cuerpo, como la línea del cabello, las axilas, detrás de las rodillas y la ingle. Son picaduras que no duelen, pero los síntomas más graves aparecen días o semanas después. Lo que se ve en la foto es señal de enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas.

Picadura de garrapatas. Créditos: James Gathany / larazon.es.

2. Picaduras de araña: es común que aparezca enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la picadura, como también dos pequeñas marcas. Por el efecto que causan algunas arañas -como la viuda negra- lo conveniente es buscar ayuda médica si existen sospechas.

Picadura de araña. Créditos: Flickr

3. Picaduras de mosquitos: se presentan como pequeñas protuberancias redondas e hinchadas que son más claras o más rojas que la piel circundante. Suelen centrarse en los tobillos, las líneas del cabello y la parte posterior de las rodillas y el cuello. Son indoloras al principio, pero luego pican muchísimo.

Picadura de mosquito. Créditos: hips.hearstapps.com.

4. Picaduras de chinches. Son pequeñas protuberancias rojas e hinchadas que aparecen en líneas o grupos, generalmente tres o más. Pueden tener marcas rojas distintivas en el centro y, a menudo, aparecen en la piel expuesta que toca la cama por la noche, incluidos los brazos, el cuello o el tronco del cuerpo. No son demasiado dolorosas, pero pueden causar mucha picazón e hinchazón. Los parásitos no transmiten enfermedades como lo hacen las garrapatas; sin embargo, son difíciles de eliminar y no dejarán de picar hasta eliminarlos del hogar.

Picaduras de chinches. Créditos: hips.hearstapps.com

5. Picaduras de piojos en la cabeza: dejan manchas rojas y raspadas en el cuero cabelludo y la piel circundante. El primer indicio puede ser la aparición de pequeños huevos de piojos (también conocidos como liendres). Pican bastante y, en caso de infestación, puede sentirse como si algo se moviera o hiciera cosquillas en el cabello. Esto puede causar problemas para dormir. También pueden aparecer fácilmente llagas causadas por el rascado. La única solución es deshacerse de los bichos lo antes posible.

Picaduras de piojos en la cabeza. Créditos: Wikimedia Commons

6. Picaduras de pulgas: son protuberancias rojas que aparecen en líneas y grupos. Tienden a picar alrededor de los tobillos y en lugares cálidos como las rodillas, las ingles y las axilas, pero generalmente prefieren a las mascotas. Rascarse las picaduras puede empeorar estos síntomas o incluso provocar una infección. Picaduras de pulgas. Créditos: Flickr.

7. Picaduras de moscas: varían según la especie y la persona, pero suelen ser protuberancias o ronchas rojas y elevadas. Algunas incluso pueden sangrar. Las picaduras de moscas negras también pueden hincharse. La mayoría de las veces duelen. Una vez que el dolor desaparece, algunas también pueden causar picazón, pero la mayoría de las picaduras de mosca son inofensivas. En casos raros, los tábanos pueden transmitir la enfermedad bacteriana llamada tularemia (que puede causar una úlcera dolorosa), y las de mosca negra, una afección similar a la gripe llamada "fiebre de la mosca negra". Picadura de moscas. Créditos: Wikimedia Commons.

8. Picaduras de mosquitos de arena (flebótomos): se presentan en grupos de pequeñas protuberancias o ampollas rojas. Suelen ser dolorosas y pueden empezar a picar. En ciertas partes del mundo, incluidas las zonas tropicales, subtropicales y el sur de Europa, pueden transmitir leishmaniasis, una infección parasitaria que causa lesiones y úlceras en la piel. Picaduras de mosquitos de arena. Créditos: hips.hearstapps.com.

9. Mordeduras y picaduras de hormigas rojas: las picaduras de hormigas rojas son muy dolorosas debido a la potencia de su veneno y, dado que las hormigas no pierden sus aguijones cuando atacan, es probable que tener múltiples heridas. La inflamación y el dolor pueden tardar días o semanas en desaparecer y, a veces, es necesario consultar con un médico. Picaduras de hormigas rojas. Créditos: hips.hearstapps.com

10. Picaduras de abejas: varían de persona a persona. Algunas presentan sólo una pequeña mancha clara, mientras que otras una roncha roja más grande. También puede haber una mancha blanca en el centro donde ocurrió la picadura. En el caso de una picadura de abeja melífera, el aguijón con púas generalmente todavía está adherido, lo que seguirá bombeando veneno hacia el cuerpo hasta retirarlo. Causan un dolor moderado, que debería desaparecer en unas pocas horas. Llamar al médico si empieza a sentir dificultad para respirar o el pecho oprimido. Picadura de abeja. Créditos: hips.hearstapps.com

11. Sarna: la sarna es una infestación cutánea causada por ácaros que pueden vivir en la piel durante meses. Se reproducen en la superficie de la piel y luego excavan en ella para poner huevos. Esto provoca la formación de una erupción roja -formada por granitos, pequeñas ampollas o escamosa- y causa mucha picazón en la piel. Los síntomas pueden tardar entre 2 y 5 semanas en aparecer y son el sarpullido y picazón intensa. El rascado continuo de la zona infectada puede provocar llagas que pueden infectarse. Sarna. Créditos: Wikimedia Commons y Flickr.

12. Picaduras de avispa: las más comunes se presentan como dolor agudo, enrojecimiento, hinchazón y picazón o ardor en el lugar de la picadura. Se distinguen por mostrarse como una roncha elevada y una pequeña marca blanca en el medio de la roncha donde el aguijón perforó la piel. Por lo general, el dolor y la hinchazón desaparecen. Reacciones en el cuerpo: náuseas y vómitos, y enrojecimiento extremo e hinchazón. La mayoría de las veces desaparecen en aproximadamente una semana. Algunas personas con alergias más graves a las picaduras de avispa pueden sufrir un shock anafiláctico, que puede poner en peligro la vida. Picaduras de avispa. Créditos: hips.hearstapps.com.

13. Picadura de escorpión: los escorpiones son arácnidos de ocho patas con pinzas grandes y colas largas, segmentadas y con aguijones en la punta, que llevan curvadas hacia adelante sobre la espalda. Se pueden encontrar varias especies con distintos niveles de toxicidad en todo el mundo. Estas picaduras se enrojecen y se hinchan rápidamente en cuestión de minutos, generalmente acompañadas de mucho dolor. Se presenta con dolor intenso, hormigueo, entumecimiento e hinchazón. Los síntomas poco frecuentes incluyen dificultad para respirar, espasmos musculares, babeo, sudoración, náuseas, vómitos y, aumento de la frecuencia cardíaca. Picadura de escorpión. Créditos: hips.hearstapps.com