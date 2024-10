Sarah Jessica Parker llevó un sweater 100% argentino: conocé la dupla que lo diseñó

Para cualquier diseñador, que una estrella elija sus diseños, es un sueño cumplido. En la actualidad, con la facilidad de las redes sociales, las celebridades también tienen la posibilidad de dirigirse directamente hacia esos talentos, que a veces quedan opacados ante marcas de lujo o extremadamente populares.

Sarah Jessica Parker eligió diseño argentino para un look de Carrie Bradshaw. Foto: Instagram @theoriginofall.

Sin embargo, Sarah Jessica Parker es una de esas famosas que no se conforma con lo conocido, sino que explora más allá. Así lo hizo durante esta semana, luego de ser fotografiada con un particular look, en el que resaltó su sweater turquesa.

El proceso para que este sweater llegara a manos de Sarah Jessica Parker

Durante el rodaje de la nueva temporada de "And Just like That", la actriz- que encarna a Carrie Bradshaw- se mostró por las calles de Nueva York con un estilismo de falda larga a cuadros, stilettos nude, bolsa estampada, medias turquesas y un sweater del mismo color, con aplicaciones de gemas en las mangas.

La creación estuvo en manos de Fabiana Del Río y Daniel Lombardi, dueños de la marca The Origin Of All. Foto: Instagram @theoriginofall.

Completando un look boho-chic, Sarah Jessica Parker puso todas las miradas sobre su nueva apuesta. Particularmente, los fashionistas argentinos lo hicieron gracias a su sweater, ya que esta prenda pertenece a la marca nacional, The Origin Of All. Esta firma, creada por Daniel Lombardi y Fabiana Del Río, fue la elegida por los vestuaristas de la famosa serie, Molly Rogers y Danny Santiago.

Esta dupla se centra en crear prendas tejidas de máxima calidad, cuidando el medio ambiente. Foto: Instagram @theoriginofall.

La dupla de diseñadores cuenta con amplia experiencia en tejidos, y se declaran como una marca de lujo sustentable que ubica a la gente, el ambiente y el desarrollo local, primeros. Sacos, sweaters, chalecos, ponchos: todo lo que pueda realizarse en tejido, este dúo lo convierte en una pieza exclusiva y de calidad.

Una firma con sello argentino que cautiva al mundo de Hollywood. Foto: Instagram @theoriginofall.

Aunque no es la primera vez que Sarah Jessica Parker, o los vestuaristas de la serie eligen a argentinos para formar looks, lo cierto es que esta es la primera vez en donde una prenda 100% nacional se convierte en un objeto deseado por el mundo. ¡Viva Argentina!