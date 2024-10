Jennifer López mostró cómo ser simple y sensual a la vez: las fotos

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y populares del mundo y, de ese modo, cosechó cientos de millones de seguidores en sus redes sociales. Para sorprender y cautivar a su gran cantidad de fans, la celebridad de la música recientemente compartió una serie de fotos que generaron muchas interacciones.

En las imágenes que Jennifer López compartió en su más reciente posteo de redes se puede ver a la voz de Let's Get Loud y On The Floor con un look súper simple y casual pero a la vez con sex appeal. JLo eligió para esta ocasión una musculosa al cuerpo, en tonos blancos, con un gran escote en V.

Jennifer López, casual. Instagram jlo

Al mismo tiempo, la artista se colocó unos ajustados pantalones de jean que resaltaron su tonificada cintura. En cuanto al cabello, Jennifer utilizó un look algo sauvage, con el pelo suelto, y, por el lado del make up, apostó por lo natural y nude.

Cómo levantar un look básico