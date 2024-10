Todas las fotos de un sábado con onda, baile y ejercicio junto a Juli Puente

Como todos los años, el 19 de octubre es uno de los días de concientización más importante: el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Aunque durante todo el mes se realizan actividades relacionadas a este tema esencial, este pasado sábado fue el momento elegido por la Municipalidad de Guaymallén para organizar un evento increíble.

Este sábado, Guaymallén apoyó la lucha contra el cáncer de mamá con un mega evento. Foto: MDZ/Marianela Mena.

Desde las 10 de la mañana, la gente se reunió el Predio de la Virgen, para disfrutar de un sábado diferente. Apoyando la lucha contra esta enfermedad, cientos de personas llegaron hasta este punto mendocino para bailar, comer algo rico y animarse a seguir el ritmo de una clase extra power junto a la influencer, Juli Puente.

Juli Puente, la influencer fitness, fue la sorpresa especial. Foto: MDZ/Marianela Mena.

Reconocida por su labor en redes sociales y durante la pandemia, Juli Puente es una de las instructoras fitness más queridas y seguidas en el país. Su carisma y motivación son las cualidades que la definen y la convierten en una inspiración para sus seguidoras, o como ella misma las denomina, sus Shulais.

"Hace poco entendí qué es ser influencer y la importancia que tiene lo que digo o hago para otras personas, si es bien utilizado. Más allá de promover la actividad física, trato de usarla para estas causas - como el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama", relató Juli Puente.

Con mucha onda y energía, la instructora llenó de motivación a los presentes. Foto: MDZ/Marianela Mena.

"Antes de volar a Mendoza, me hice los chequeos, y literal tardé solo 10 minutos. Entonces, estar hoy acá, promover estos chequeos, y que tal vez varias mujeres lleguen a sus casas y pidan los turnos, para mí es un día ganado", expresó la influencer creadora del entrenamiento "el cardio de la felicidad".

También, expresó su felicidad por ser parte de un evento con este fin. Foto: MDZ/Marianela Mena.

Además de charlar con MDZ y brindar una clase gratis en el Predio de la Virgen, Juli Puente remarcó la importancia que tiene seguir realizando actividad física durante cualquier tratamiento médico. "Tengo muchas seguidoras que han pasado por el cáncer de mama y han seguido con su cardio de la felicidad. Ellas me han dicho "me salvas el momento", "me salvas el tratamiento".

"Charlando con ellas me di cuenta que pasan por muchos momentos de angustia, tristeza, incertidumbre, y cuando hacen una actividad, es el momento en el que pueden sentirse bien, seguras, esperanzadas, refugiadas".

¡No faltó el sol y el calor mendocino! Foto: MDZ/Marianela Mena.

"Hacer ejercicio físico hace bien al cuerpo, al corazón, al alma, y puede salvarte la vida", concluyó la instructora mas popular de la Argentina.