Estas son las claves para mantener tus carteras de cuero impecables

Las carteras de cuero son un verdadero clásico que nunca pierde su lugar en la moda. Este material, aunque delicado, aporta elegancia y estructura que difícilmente se logra con otros textiles. Si bien mantener una cartera impecable puede parecer una tarea difícil, con los cuidados adecuados, es posible extender su vida útil y mantenerla siempre lista para lucir.

Te contamos cómo hacerlo sin arruinarla

Para empezar, es esencial vaciar el bolso y sacudirlo suavemente para quitar restos de suciedad. Si tiene manchas visibles, podés pasarle un trapo húmedo con muy poca agua, asegurándote de no empapar el cuero. Para aquellas migas o restos de polvo más difíciles, una aspiradora de mano será tu mejor aliada.

El cuero requiere un tratamiento especial para no perder su color ni textura. Foto: Pexels

El exterior del bolso también merece atención

Prepará una solución de agua tibia con unas gotas de jabón neutro, asegurándote de hacer una prueba en una zona oculta de la cartera para evitar daños inesperados. Es importante que el trapo no esté empapado; el cuero no debe mojarse demasiado.

Al limpiar, seguí siempre la dirección de la veta del cuero y no apliques demasiada presión. Una vez que hayas terminado, secá el bolso con un trapo limpio y seco, y recordá: nunca lo pongas al sol para evitar que el cuero se reseque o pierda su color. Si querés darle un cuidado extra, podés aplicar un acondicionador especial para cuero, que lo mantendrá hidratado y protegido.

Guardar las carteras en un lugar fresco y seco extiende su vida útil. Foto: Pexels

El almacenamiento es clave

Cuando no uses la cartera, guardala en un lugar fresco y seco, idealmente en una funda de tela para protegerla del polvo y la humedad. Este tipo de atención no solo mantendrá la belleza de tus carteras de cuero, sino que también garantizará que puedan acompañarte por muchos años.