La foto del beso de Marcos Ginocchio que derritió a todos

Marcos Ginocchio, querido por todos desde su paso por Gran Hermano, celebró una de sus mayores conquistas: se recibió de abogado. Entre caravanas de autos y un banquete familiar, Marcos compartió en sus redes sociales los mejores momentos de su gran día.

El Primo se recibió y compartió estas fotazas a su cuenta de Instagram.

Sin embargo, una imagen fue la que más conmocionó a sus fanáticos. El Primo, sin rodeos, mostró a su amor verdadero y no escatimó en mimos. ¿La dueña de su corazón? Morita, la perra que adoptó durante su paso por Gran Hermano 2022. En la foto, se lo ve a Marcos comiéndola a besos, derritiendo a sus seguidores con tanto amor.

El beso que nos derritió de amor.

Morita, la fiel compañera de Marcos, vive feliz en Salta, donde tiene un enorme jardín para corretear y disfrutar con sus otros hermanitos, tanto gatos como perros. Desde que la adoptó, la perrita se ha ganado el corazón de miles de argentinos y cada vez que aparece en las redes sociales, los likes explotan.

¡Felicitaciones al abogado, Marcos Ginocchio!

Mientras Morita es la estrella de Instagram, su compañero Caramelo, adoptado por Romina Uhrig, parece no correr la misma suerte. A diferencia de Marcos, Romina casi no lo muestra en sus redes, lo que ha generado cierto descontento entre los seguidores que no han podido ver más de este tierno perrito.

Marcos, por su parte, sigue mostrando su lado más tierno con Morita a su lado.