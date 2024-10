Qué es la ceguera ante el desorden y cómo advertirlo

¿Alguna vez has entrado en una habitación y te has sentido abrumado por el desorden, pero pronto te has dado cuenta de que no le prestas atención? Hay un nombre para eso: ceguera ante el desorden. Es un problema común que se produce cuando nos acostumbramos tanto al desorden que dejamos de notarlo para poder afrontarlo.

Un espacio funcional y organizado con un propósito. Crédito de la imagen: Garden Trading.

La ceguera ante el desorden no tiene por qué ser permanente. Existen formas sencillas de restablecer el orden en el hogar.

¿Qué es la ceguera ante el desorden? La ceguera al desorden es un fenómeno en el que nos acostumbramos tanto al desorden de nuestro entorno que dejamos de notarlo por completo.

La ceguera ante el rara vez ocurre de la noche a la mañana. En cambio, es el resultado de varios factores psicológicos y emocionales que pueden afianzarse gradualmente y, a menudo, complicar el proceso de organización del hogar . Causas . El desorden suele acumularse en épocas de agitación emocional. Cuando la vida se siente abrumadora debido al estrés, la ansiedad, la depresión o el dolor, nuestro entorno externo puede comenzar a reflejar nuestro caos interno. El desorden sirve como una manifestación física de nuestro estado mental. 'Con el tiempo, a medida que el desorden aumenta, podemos llegar a sentirnos tan abrumados emocionalmente que nuestro cerebro simplemente lo ignora como mecanismo de defensa.

. Podemos evitar abordar el porque representa emociones que no estamos listos para enfrentar. Esta evasión puede eventualmente llevarnos a la negación, donde ya no reconocemos la presencia del , aunque sigue afectando nuestro estado mental. Adaptación gradual . Porque a medida que el desorden se acumula lentamente con el tiempo nos adaptamos a él. Las investigaciones de muestran que el desorden visual puede dificultar la concentración y la realización de tareas. Esta adaptación puede llevarnos a un estado en el que ya no reconocemos la magnitud del desorden que nos rodea. En última instancia, el cerebro, en un esfuerzo por gestionar los estímulos visuales constantes, comienza a filtrar el desorden , haciéndolo menos perceptible.

¿Cómo se manifiesta? (los signos más comunes)

Superficies como encimeras de cocina y mesas de comedor se convierten en vertederos de elementos al azar.

El desorden se amontona en las entradas donde los zapatos, los bolsos y el correo se acumulan sin que nadie se dé cuenta.

Los cajones y armarios se llenan de ropa y objetos que no se utilizan desde hace meses o años. Una entrada ordenada con banco y mesa auxiliar. Crédito de la imagen: Louise Bradley Interiors.

Las habitaciones pueden convertirse en áreas de almacenamiento llenas de cosas que ya no necesitas pero de las que no puedes desprenderte.

Las habitaciones llenas de basura también pueden convertirse en un imán para las plagas por sus numerosos espacios tranquilos donde esconderse y anidar.

Este desorden no solo ocupa espacio físico, sino que también aumenta la carga mental, lo que dificulta mantenerse organizado .

¿Cómo saber si estás sufriendo ceguera ante el desorden?

A través del siguiente ejercicio:

Tomar una fotografía de la habitación que sospecha que puede estar afectada por la ceguera al desorden. Salir y, sin mirar la imagen, escribir todas las cosas que hay en la habitación y su ubicación, describiendo básicamente la habitación. Observar la imagen y preguntarse: ¿qué olvidaste anotar? ¿Qué es lo que ya no "ves" porque se te ha vuelto invisible?

