Un dineral: las fiestas, los precios millonarios y los particulares turistas ultravip en Punta del Este

Es oficial: Punta del Este está viviendo una excelente temporada 2024. Y lo que también es oficial es que se ha transformado en uno de los lugares más caros del mundo a la hora de hablar de ocio y diversión. Encuentros top, fiestas con espacios ultravip, recitales y demás le colocan el rótulo de excepcional y privilegiada a esta localidad uruguaya y la colocan en la cima de las listas de lugares de vacaciones de lujo, ya que los tickets para disfrutar de los diferentes eventos superan los valores de fiestas similares en Saint Barth, Mykonos, Tulum o Ibiza.

Al turismo de países limítrofes como Brasil, Paraguay y Argentina, se suma una elite internacional compuesta por acaudalados turistas de México, Estados Unidos, Escandinavia, otras partes de Europa y hasta Medio Oriente que son seguidores de un estilo de fiestas que ya se afianzan en el exclusivo balneario uruguayo.

"Hay festivales de música electrónica y determinadas fiestas itinerantes que tienen seguidores fieles con un alto poder adquisitivo y que siguen estos eventos en el rincón del mundo en donde se organicen. Además hay ciertos Dj`s y músicos, como Keinemusik -que con sus ritmos electrónicos y afrodescendientes han transformado la escena de los últimos tiempos-, Tale of Us o Black Coffee que también tienen un público fanático que paga lo que sea por seguirlos y estar en sus toques. Se enteran de una fecha, compran el ticket de avión y la entrada, y viajan", explicó un productor de eventos de Punta del Este a MDZ.

Tale of Us se presentó en playa Brava.

Otro detalle peculiar de la temporada 2024 es la proliferación de fiestas y encuentros privados en donde la música electrónica, house, tecno y afrodeep house es la protagonista. Generalmente chacras, casonas y estancias más alejadas y zonas como José Ignacio, Manantiales o hasta el departamento de Rocha son sus escenarios. En este caso, estas "secret location" se comunican a través del boca a boca, pero la invitación llega por whatsapp o mensaje privado de Instagram solo para ciertos invitados.

"Justamente estos personajes, estos visitantes ultravip, además de venir a las fiestas aman ser anfitriones de las suyas propias. Hablando en criollo y con una frase argentina: ¡son muy manijas! Aman esto, es su estilo de vida, y entonces eligen para hospedarse casonas en donde pueden armar una party invitando a gente que comparte la pasión por esa música y que quiere seguir bailando. Pagan alrededor de 50 mil dólares el alquiler de la casa por dos semanas, y le suman entre 4 mil y 5 mil dólares para tener al menos dos personas de servicio", especifica el productor. "En esas fiestas privadas te podés encontrar Dj's locales, ver al mismo anfitrión poner música, pero también uno puede sorprenderse con estrellas de renombre o fama internacional, ya que muchos de los seguidores terminan siendo amigos de los Dj´s y cuando los invitan a 'pinchar', dicen que sí".

¿Un ejemplo de esto último? Black Coffee en la casa particular de un habitué de Punta del Este, en un after organizado para unas 600 personas en donde se promete el mejor whisky escocés, champagne francés, y más amenidades top. El lugar es José Ignacio, y a la fiesta se llega solo con invitación personal.

¿Cuánto cuesta ser VIP en estas fiestas?

Para celebrar el fin de año y dar la bienvenida al 2024, algunas de las exclusivas fiestas prometieron lujos, delicias gastronómicas, las mejores marcas a la hora de beber y fiesta asegurada, pero también montos exorbitantes. En el lujoso hotel Fasano, por ejemplo, una mesa VIP podía ser comprada pero pagando montos que iban desde los 19 mil a los 25 mil dólares.

El 31 de diciembre llegó el trío berlinés Keinemusik por primera vez al Uruguay, y su desembarco causó furor. Adam Port, &ME y Rampa prometieron una fiesta increíble en el hotel Fasano Las Piedras y no defraudaron.

"Conozco casos en los que se llegó a pagar 50 mil dólares una mesa VIP para una de las fiestas de fin de año. Las de 25 mil dólares eran consideradas baratas. Y en cuanto a las entradas 'stand up' -solo de pie-, tranquilamente se cobraban 700 dólares. Estamos hablando de un turismo que paga lo que le piden: el objetivo es el disfrute y pasar un momento first class. No se fijan en la cuenta, no hay ningún tipo de problema de bolsillo", cierra explicando el organizador.

El 2 de enero se vivió una de las fiestas más emblemáticas de Punta del Este: el toque de David Guetta. En este caso, la mesa VIP para 8 personas, tenía un costo de 18 mil dólares.

Black Coffee.

La movida electrónica en el Este crece sin parar. El dúo Tale of Us y Black Coffee -el DJ, productor y cantante sudafricano cuyo verdadero nombre es Nkosinathi Innocent Maphumulo- tienen sus presentaciones en la Brava, y en este caso las entradas generales arrancan en unos 110 dólares, y pueden llegar casi a los 400. Pero las mesas VIP son "otro cantar": entre 4 mil y 10 mil dólares, según la ubicación.

A la hora de la creatividad, las propuestas parecen no tener límites. ¿Un ejemplo? El sunset en la Isla Gorriti. Ubicada frente al puerto de Punta del Este, con una extensión de 1,7 km de largo, por 900 m de ancho -y apenas 160 metros en su parte más angosta-, la Isla es una reserva natural pero también es escenario de fiesta. Para el 5 de enero la premisa es pasar el día de party en este paradisíaco espacio. Desde las 12 del mediodía y hasta las 21 quienes asistan disfrutarán desde música house hasta cachengue. Quien no sacó tickets de antemano debe pagar entre 80 y 140 dólares. Por supuesto, esto incluye el traslado desde el puerto hasta la isla.

El argentino Hernán Cattáneo también dice presente, como ya hace tiempo, en José Ignacio, Punta del Este. El "early bird" para su Sunsetstrip -entradas sacadas con bastante tiempo de anticipación- acusaba 3600 pesos uruguayos (unos 100 dólares).