Cómo hacer tu sala de videojuegos en casa

Llevar a cabo una sala de videojuegos en casa implica una transformación en el uso de los muebles, la iluminación, tapizados y otros accesorios Es que gracias a algunos trucos inteligentes este nuevo espacio en casa puede ser tan hermoso como funcional. A la vez hacerlo implica también sacar los videojuegos de los dormitorios, comedor de diario y otros espacios más de la casa para llevarlos a su lugar definitivo y de ese modo evitar lo que sucede hoy en casi todos los casos: que el celular (y con ello, el videojuego) se impone en todos los espacios de la casa y más.

El objetivo, entonces, es que el videojuego tenga su habitación asignada y que el resto de los espacios del hogar .vuelvan a su propósito original. ¿Cómo poner en marcha la sala de videojuegos en casa? Consiste en realizarlo a través del siguiente plan: :

Considerar las necesidades de jugar que tiene cada uno Pensar en una sección para videojuegos que sea grupal O simplimente limitarse a una silla-estilo-gamer súper cómoda para dos Si es para juegos o videojuegos entonces no hay motivos para que esa sala o habitación sea aburrida y oscura Invertir en carpintería personalizada Que esa sala de videojuegos también sea la sala de cine de casa Cortinas opacas para las ventanas Instalar iluminación por capas Agregar plantas de interior Prever la temperatura y calidad del aire

Considerar las necesidades de jugar que tiene cada uno

Al diseñar cualquier habitación. Entonces aquí -para conseguir la distribución adecuada- inspirarse en las ideas de distribución de la sala de estar para comprender los conceptos básicos y así asegurarse de adaptar el plano con relación al propósito de la habitación.

Créditos de la imagen: Paul Raeside.

"Al diseñar una sala de videojuegos considerar la configuración del juego, que consiste en reflexionar sobre el diseño disponible en toda la sala para acomodar su espacio de juego. También es una buena idea incorporar algunas estanterías o incluso armarios cerrados para guardar todos tus juegos favoritos y ocultar cualquier unidad de juego que resulte antiestético cuando no se esté usando", afirma Natascha Dartnall (ND Studios).

Pensar en una sección para videojuegos que sea grupal

Los sofás son una excelente opción para una sala de videojuegos, ya que brindan mucho espacio para que todos tengan un asiento donde puedan ver la pantalla o simplemente permitirles estirarse y relajarse. Un sofá seccional o sofá cama son los ideales para este espacio que se propone. Las secciones de esquina funcionan bien en las zonas de descanso, maximizan incluso las habitaciones más pequeñas. Y una mesa de café o mesa auxiliar es propicio como lugar para tomar bebidas. Y en términos de iluminación conviene asegurarse de que todo esté equipado con controles de atenuación para que la pantalla del videojuego sea la estrella del espectáculo.

Créditos de la imagen: Snug

"El azul es una excelente elección de sofá debido a su versatilidad, combina bien con una variedad de tonos y se adapta bien a las diferentes estaciones. Podría ser una opción entre un azul más profundo e intenso o una versión más clara y brillante; hay muchas variaciones para elegir que se puedan adapatr a una vivienda". dice Dani Burroughs (Snug).

O simplimente limitarse a una silla-estilo-gamer súper cómoda para dos

Sofá seccional. Créditos: livingstore.cl

Cuando se trata de salas de videojuegos y multimedia los sillones y los muebles en general tienen que ser en función de que el entretenimiento sea sin esfuerzo. También contemplar elementos como lámparas LED, parlantes y bandejas de bebidas que se pueden mover y ajustar según las necesidades de quien está jugando.

Créditos de la imagen: KING Living

Si es para juegos o videojuegos entonces no hay motivos para que esa sala o habitación sea aburrida y oscura

Las salas de videojuegos tienen mala reputación: a menudo evocan ideas de habitaciones oscuras y malolientes que funcionan independientemente del resto de la casa. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto. Créditos de la imagen: Richard Powers

"Es posible crear un espacio lleno de luz que se sienta organizado y sofisticado. El detalle más importante es considerar el almacenamiento para que exista la opción de ocultar pantallas, consolas y cables fácilmente”, señala Nicola Buxton (HUX London).

Además de invertir en ideas de almacenamiento proyectar un diseño basado en ideas de habitaciones blancas, que naturalmente iluminarán y elevarán el espacio. Complementar con telas en tonos alegres (pruebe a decorar con amarillo).

Invertir en carpintería personalizada

Las ideas de organización del hogar son una parte clave de cada habitación; sin embargo, con un cableado infinito, una gran variedad de dispositivos, controladores y accesorios, la organización se empieza a complicar entonces resulta esencial replantear cómo mantener el orden en la sala de videojuegos. Créditos de la imagen: Kelling Designs

"Con el televisor si lo va a colocar en la pared entonces optar por la carpintería integrada, ya que no solo proporcionará el espacio perfecto para este dispositivo , sino que también brindará una gran cantidad de almacenamiento para todas sus consolas favoritas y toda la parafernalia de los juegos. En el caso de no tener presupuesto para carpintería integrada entonces optar por algunas ideas realmente inteligentes para la pared del televisor y también soportes de pared para las consolas y los controladores, que permitan ocultarlos perfectamente detrás del propio televisor. Si se opta por un sistema de sonido envolvente, intentar conseguir uno que se instale en el techo o en las paredes para permitir un diseño perfecto. Esto también garantizará que no queden cables por ahí", señala Emma Deterding (Kelling Designs).

Que esa sala de videojuegos también sea la sala de cine de casa

La idea final es tener un centro de entretenimiento único en la casa y consiste -motivado, por cierto, si los espacios son muy limitados- en combinar la idea de que la sala de videojuegos sea también la sala de cine de casa. Créditos de la imagen: Paul Raeside



"Las películas y los videojuegos utilizan esencialmente la misma tecnología. Por ejemplo ambos utilizan un televisor grande. La idea es combinar los dos espàcios para crear uno que sirva para los integrantes de la casa y también para recibir a invitados", señala Jennifer Ebert (Homes & Gardens).

Cortinas opacas para las ventanas

El motivo es porque habrá ocasiones en las que el resplandor del sol entorpecerá la vista mientras se desarrolla el videojuego. Aquí es donde las ideas para el tratamiento de ventanas opacas resultarán invaluables. Céditos de la imagen: Pooky

"La iluminación también es muy importante, tener persianas opacas permite que la pantalla no deslumbre cuando juegas videojuegos, lo que crea una experiencia verdaderamente inmersiva", añade Natascha Dartnall. Créditos de la imagen: HUX Londres

Instalar iluminación por capas

"La iluminación es crucial y un enfoque en capas con luces de pared e iluminación cenital garantizará que haya muchas opciones para crear diferentes ambientes. Aquí, sumar iluminación ambiental inteligente -integrada en el detalle arquitectónico del techo- no sólo alarga la sensación de la habitación, perfecta para un sótano, sino que también crea una sensación de dramatismo cuando se atenúa", afirma Nicola Buxton (HUX London).

Agregar plantas de interior

Puede parecer extraño agregar plantas de interior a una de sala de videojuegos, pero ayudará a mejorar los niveles de oxígeno en el aire y los estados de ánimo. Las plantas de interior también actúan como acondicionadores de aire naturales. Como probablemente las cortinas estarán cerradas mientras el usuario juega entonces considerar poner en la sala plantas de interior con poca luz en lugar de aquellas que necesitan mucha luz solar. Algunas de las mejores plantas de interior de bajo mantenimiento, como Pothos, constituye una excelente opción. Créditos de la imagen: Unsplash

Prever la temperatura y calidad del aire

Es probable que la sala de videojuegos tenga muchos dispositivos, todos los cuales funcionarán para aumentar la temperatura de la habitación. Esto en el verano puede resultar sofocante. Créditos de la imagen: Alex Temblador

Algunos consejos son invertir en lámparas de bajo consumo y apagar los electrodomésticos que no se utilicen, para garantizar la temperatura ambiente. Los ventiladores y los purificadores de aire también son una ayuda. / Mario Simonovich - Fuente: homesandgardens.com