Mirá Quién Vino: hoy, Martín Kaiser

En el año 2020, el reconocido crítico internacional Tim Atkin fue quien le otorgó a Kaiser el título de "Viticultor del año"; y en 2022 la revista especializada Decanter le otorgó 93 puntos al vino Doña Paula Estate Malbec. A Martín esta publicación eligió a este vino como el mejor del mundo en relación precio-calidad.

Este ingeniero es uno de los más queridos en el ambiente vitivinícola nacional, y además es uno de los investigadores más destacados de la enología argentina de la actualidad.

Martín Kaiser se unió a Doña Paula en 2006 a cargo del área de viticultura de la Bodega. Ha realizado un exhaustivo programa de investigación de los viñedos llamado "Terroir in Focus", sobre la influencia del clima y el suelo en el Malbec. Es uno de los grandes viticultores de Argentina en la actualidad y ha sido reconocido por los críticos más destacados que visitan nuestro país.

Martín Kaiser visitando a Carlos Marcelo Sicilia y a Cristian Molina, en MDZ Radio.

El ping pong

Cargo que desempeña en su empresa:

Gerente vitícola y enológico en Doña Paula.

¿Dónde naciste?

En un hospital de Ciudad de Mendoza, pero me crié en las veredas de Dorrego (con r arrastrada, risas)

¿Tenés algún hobby?

El Trail running y el andinismo.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Lo que mejor me sale es el asado, aunque dejé de comer carne hace 4 años. Valga la contradicción (risas nuevamente). Sigo haciendo asados para mi familia, quienes aún no han adoptado mis hábitos veggies.

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Claro, y con gaseosa también. Pero si es para mí, puro por favor.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

Muchos. Desde más jóvenes como Fede Gambetta, Cristian Moor, o Julia Halupczock hasta los más experimentados como: Di Paola, Pi, De la Motta, Galante y muchos más. Sería larga y aburrida de leer la lista completa.

¿Choripan o sushi?

Hasta ahora no me he encontrado un choripán veggie (risas) así que vamos con el sushi veggie.

Un lugar en el mundo…

La montaña mendocina, bien arriba.

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Fernét con coca o un buen gin.

¿Cuál es tu golosina preferida?

Chocolate en todos sus posibles formatos.

¿Messi o Maradona?

Messi, aún si no nos sacaba campeones.

¿Boca o River?

River, o no-Boca.

Red social preferida…

Instagram.

Canción favorita…

“Wish You Were Here” de Pink Floyd.

¿Cuál es la mejor película que viste?

“12 Monos” mano a mano con “Pulp-Fiction”.

¿Admirás o has admirado a algún político?

A Mahatma Gandhi.

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

Creo que la pasaría muy bien con: Ricardo Darín, Arturo Perez Reverte y Yuval Noah Harari.

Restaurante favorito…

“Ruda”, en Tupungato (Mendoza).

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Siempre llevo a las juntadas un Cabernet Franc Altaluvia de Doña Paula. De un amigo elijo Alandes Paradoux White Blend de Karim Mussi.

Sobre The Wine time y la sección

El sitio especializado en la comunicación de novedades del mundo del vino, The Wine Time, colabora con MDZ con esta sección lúdica y que nos permitirá conocer "el lado B" de los winemakers argentinos.

"Mirá quien vino" es una sección que, a través del formato de entrevista rápida y liviana, podemos relajarnos y adentrarnos en las preferencias, gustos e inclinaciones de los responsables de hacer grandes vinos que nos enorgullecen y ubican en el mundo como uno de los países más reconocidos de la industria.