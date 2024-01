Critics Choice Awards: estos son los looks virales de los que hablan todos

Los Golden Globes son los premios que abren la temporada de alfombra roja, que culmina con los Oscars. El lunes 8 de enero se dio comienzo a la temporada de galardones en Hollywood, y eso se traduce en verdaderos desfiles de moda, para deleite de los fashionistas.

La siguiente parada fueron los Critics Choice, los premios en los que la critica cinematográfica elige a sus ganadores.

Las estrellas caminaron la alfombra roja con estilo y glamour absoluto la noche del domingo y honraron la 29ª edición de los Critics Choice Awards con elegancia clásica.

Santa Mónica, California, se colmó de estrellas y no solo las mujeres dieron la nota, sino que muchos varones fueron protagonistas de la escena a través de elegantes trajes. Los chicos además se animaron al color, y muchos salieron del típico negro para usar marrones, pasteles, e incluso tonos vibrantes.

Las más aplaudidas

Margot Robbie y Emily Blunt lucieron increíbles en rojo, con Margot nuevamente personificando a Barbie a través de un su look corte sirena de Balmain con hombros descubiertos y rosas a lo largo del escote, mientras que Emily optó por un impactante vestido de lentejuelas de un solo hombro firmado por Giorgio Armani Prive. El detalle de una gran rosa fue el toque especial.

Dua Lipa, además de ser una superestrella del pop es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. La británica fue verdaderamente una aparición deslumbrante con su vestido de Prada en color rojo burdeos, que complementó perfectamente con unos mechones teñidos de carmesí.

El vestido de Dua presentaba tela tridimensional con patrones ondulados y fue uno de los más llamativos. Agregó joyas de Tiffany & Co., incluidos los aretes Jean Schlumberger by Tiffany de oro amarillo de 18 quilates y platino con rubelitas -de más de 13 quilates en total- y diamantes; y un anillo de puntas Jean Schlumberger by Tiffany en oro y platino, también con diamantes.

La estrella de Poor Things, Emma Stone, se alzó con la estatuilla pero además lució un vestido negro de un solo hombro by Louis Vuitton que la crìtica aplaudió. El vestido tenía detalles de forma ovalada a lo largo del escote que le dieron originalidad.

Jennifer Aniston lució una figura despampanante con un mono negro sin tirantes y escote texturizado. Completó con un cinturón llamativo que caía elegantemente en cascada hasta el suelo. La estrella de The Morning Show llevó botas negras puntiagudas, delicadas joyas de diamantes de De Beers y el pelo hasta los hombros revuelto en ondas.

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos de las estrellas más virales

Emma Stone.

Jennifer Anniston.

Bella Ramsey.

Dua Lipa.

Emily Blunt.

Una más de Emily Blunt junto a su esposo, John Krasinski.

Lily Gladstone.

Jodie Foster.

Jeremy Allen White.

Margot Robbie y un escote que impactó a todos.

Elizabeth Debicki.

Colman Domingo.

Matt Boomer.

Billie Eilish.

Lenny Kravitz.

Tom Holland.

Da`Vine Joy Randolph.

Cillian Murphy.

Sarah Snook.