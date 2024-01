Looks de playa: estas son las tendencias actuales

Llega este momento del año en cual la moda se traslada de la ciudad a la playa y los looks de street style se transforman en looks relajados, cómodos para disfrutar de unos días en la costa, pero sin dejar de lado las principales tendencias. Al momento de pensar los outfits que vamos a usar esos días de vacaciones junto al mar, de manera consciente o inconsciente buscamos prendas que nos ayuden a transmitir no solo la calma que esperamos sentir sino también alegría y frescura.

Por eso, además de los clásicos tonos blancos y naturales que son tan sentadores en verano y nos ayudan a transmitir una sensación de relax, este año vemos en los looks de playa colores en sus distintas intensidades, permitiéndonos lograr outfits para cada estilo.

Maxi bolsos

El bolso playero cobra protagonismo esta temporada al convertirse en el complemento ideal de looks cancheros y relajados. Ya sea en fibras naturales, de lona o tejido, los maxi bolsos nos permiten llevar todo lo necesario para disfrutar un día junto al mar.

Marcan tendencia los bolsos en tonos neutros o con líneas verticales rememorando el estilo del mediterráneo. Estas versiones nos permiten combinarlos con nuestro diferentes looks de playa de forma versátil y muy práctica.

Elegí el material y diseño que más se adapte a tu estilo. Foto: Telodijenena.

Elegí el material y diseño que más se adapte a tu estilo.

Foto: Zaira Nara.

Elegí el material y diseño que más se adapte a tu estilo.

Foto: Apathaia.

Elegí el material y diseño que más se adapte a tu estilo.

Foto: Apathaia.

La vida color de rosa

Si bien, como te contaba antes, los tonos neutros siempre encuentran su lugar en los outfits de verano, esta temporada 2024 podemos encontrar presencia de colores vivos y estridentes, que transmiten alegría y jovialidad. Los tonos rosados, como el fucsia y el rosa Barbie, encuentran su lugar principalmente en trajes de baño. Este color resulta ideal para lograr estilos muy femeninos y delicados.

Elegí el tono de rosa ideal para vos. Foto: Odisea.

Elegí el tono de rosa ideal para vos. Foto: Zaira Nara.

Si buscás darle un estilo más clásico a este color que destaca, combinalo con blanco o negro. Podés elegir un pantalón de lino blanco con accesorios en raffia para lograr un estilo típicamente playero o combinarlo con accesorios negros para destacar los contrastes.

Elegí el tono de rosa ideal para vos. Foto: Luiza Sobral.

Otro color que viene marcando tendencia hace ya algunas temporadas es el verde lima. Este color transmite sin lugar a dudas la energía del verano, por eso podemos verlo no solo en trajes de baño sino en prendas paletas que complementan el look a la perfección.

Verde Menta

El verde es un color que transmite vitalidad, energía y optimismo, por eso resulta ideal para los outfits de verano. Esta temporada 2024, la tonalidad de verde que marca tendencia es el verde menta, un verde pastel muy suave y luminoso, que da claridad al look y destaca los tonos bronceados. Destacá tu bronceado con uno de los colores más luminosos de la temporada. Imagen Thasia Naves.

Es un color que permite combinaciones muy frescas al combinarlo con otros tonos pastel, como pueden ser el lavanda o el amarillo. Recordá siempre elegir las tendencias que acompañan tu estilo persona.

Recordá siempre elegir las tendencias que acompañan tu estilo personal, animate a jugar con la moda y divertite incorporando nuevos accesorios o tonos. Recordá que la moda es una herramienta que nos ayuda a mostrar al mundo nuestra mejor versión, elegí aquellos looks que más te representen para disfrutar las vacaciones.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com