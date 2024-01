Sunset VIP, invitados exclusivos y galería imperdible: arte, brindis y looks glam en una jornada top

El arte y la creatividad siempre han sido parte de Punta del Este. El exclusivo balneario ha sido siempre un puntal y un lugar de cobijo para artistas de todo tipo. Escultores, pintores, cineastas, performers y más pueblan las calles y las galerías y convierten en frondosa la agenda social de enero.

En este marco, se celebró el décimo aniversario de ESTE ARTE en Pavilion Vik, José Ignacio con un preview exclusivo para invitados de lujo. La gran anfitriona de la noche fue Laura Bardier, directora de ESTE ARTE, y estuvieron presentes las personalidades más destacadas del mundo del arte, la cultura, el lifestyle y los negocios.

El evento cultural de referencia en Punta del Este tiene como objetivo posicionar a Uruguay como una verdadera potencia en el panorama artístico internacional. Incluye una cuidadosa selección de 14 galerías de Argentina, Uruguay y de todo el mundo para presentar una exposición y un programa público de alto nivel con impacto global.

Año tras año, el encuentro suma novedades para sorprender a los amantes del arte más exigentes. En esta ocasión, se destaca la participación de cinco curadoras internacionales, y la entrega de dos reconocimientos: el Primer Premio Adquisición Don Baez de Uruguay, para la compra de una obra de arte valorada en hasta USD 10,000 expuesta en la feria; y el Premio a la Filantropía Laetitia (D'Aremberg), que galardona a Ama Amoedo por su compromiso invaluable con la industria del arte.

La presencia de Curadores Internacionales pondera el evento: Courtney Martin (YALE Center for the British Art, New Haven, Estados Unidos), Halona Norton-Westbrook (Honolulu Museum of Art, Hawaii, Estados Unidos), Sharon Lerner (Museo Mail, Lima, Peru), Keyna Elieson (Bienal Amazônia, Brasil), Candice Hopkins (Forge Project, Taghkanic, Estados Unidos), Victoria Noorthoorn, (Museo Moderno, Buenos Aires) y Hoor Al Qasimi (Sharjah Art Foundation, Sarja, Emiratos Árabes Unidos).

No te pierdas, a continuación, la extensa galería de fotos con los invitados VIP

Amalita Amoedo y Andrea Arditi Schwartz.

Cecilia Zuberbühler.

Braian Berón, Dafne Cejas y Andrés Cigorraga en Fundación Ama Amoedo en el marco del Programa VIP de Este Arte.

Natalia Hossni, Lucila Sperber y Natalia Graciano.

Patricia y Rossella Della Giovampaola con Federico Croce.

Lucas Bustos, Chef de Gurisa, junto a su mujer Agustina Vela y su hijo Bernardo.

Inés Bertón.

Ada Mazo y Dolores Hayworth.

MDZ dijo presente en el opening de la décima edición de ESTE ARTE.

Anita Gil y Nat Orlowski.

Bachi Marquez Peña, Lucrecia Cornejo y Germán Geller.

Teresa Bulgheroni, Maria Elisa del Carril y Veronica Zoani.

Charlie Cardoso y Vero Parrado.

Alejandra Hoeffner y Facundo Garayalde.

Tejido de plástico: belleza e innovación.

Evelyn Scheidl y Marcela Gotlib.

Lucas Bustos, Federico Croce y Agustina Vela.

Las chicas de Black Gallery.

Rossella Della Giovampaola.

Carlos Abboud y su mujer Virginie Isbell.

Cecilia Méndez y Diego Zuko.

Chiara Baccanelli, Roberto Vivo e Isabel Tassara; de Coral Contemporary Art Gallery.

Claudia Faena y Jimena Mizrahi.

Chris Jones y Julieta Durán.

Dafne Cejas.

El stand de Galería del Infinito.

Fabio Kreplak -CEO de Mirabaud- y Gerónimo Escudero -Head Cono Sur Mirabaud- junto a Laura Bardier.

Fabián Bottegal y Florencia Perotti.

Colores vibrantes en la edición 2024 de ESTE ARTE.

Facundo Garayalde, Amalita Amoedo y Wally Diamante.

Guillermo Gonzalez Taboada.

Grace Ratto.

Gabriel Bitterman y Florencia Babusci, de Quimera Galería.

Laura Bardier, Beatriz Argimon y Amalita Amoedo en la ceremonia de premiación del Premio Laetitia a la Filantropía de Este Arte.

Isabel Aninat y Flo Bedel.

Hernán Zavaleta y Domínica Munro.

Lucila Sperber.

Leopoldo Bridger y Lucas Lanosa.

Galería Xippas, presente.

Indro Montanelli en el preview de la décima edición de ESTE ARTE.

Julián Mizrahi.

La curadora Hoor Al Qasimi y Laura Bardier.

Lucila Sperber y Germán Geller, de Rochas.

Luna Paiva, Teresa Anchorena y Facundo Garayalde.

María Casado.

Más de Galería Del Infinito en el preview de la décima edición de ESTE ARTE.

Mariana Villafañe.

Patricia Della Giovampaola.

Milagros Pereda.

Nana Gallardo.

Pablo León de la Barra, curador del Guggenheim.

El chef Pablo Massey.

Pablo Monsuárez y Virginia Cervieri de Fundación Cervieri Monsuárez.

Patricia Della Giovampaola y la artista Chiara Baccanelli.

Rafael Baronese, Alec Oxenford y Wally Diamante.

Reno Xippas también dijo presente en el preview.

Ricardo Ocampo, de Walden Naturae.

Roberto Vivo con Isabel Tassara.

Sandra Hillar, Romina Yankelevich, Mariano Yankelevich, y Mariano Hillar.

Teodelina Detry y Jorgelina Albano.

Verónica Flom -directora de FAA-, Amalita Amoedo -fundadora de FAA- y Laura Bardier en Fundación Ama Amoedo; en el marco del Programa VIP de Este Arte.

Violeta Tassara e Ignacio Amui.