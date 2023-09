Zaira Nara se anima a las micro minifaldas: mirá las fotos y detalles de esta tendencia

Al hablar de indumentaria, encontramos varios niveles que separan lo conservador de lo osado. La prenda en cuestión estaría en una zona cercana a la audacia, la sensualidad y la transgresión. Hablamos de las polémicas micro minifaldas.

Aunque en Hollywood han sido varias las celebridades que se han sumado a la fiebre de esta tendencia, en nuestro país sucede lo contrario. Solo pocas se han decantado por micro minifaldas y, entre ellas, Zaira Nara decidió hacerlo durante esta semana.

Con motivo del BAFWeek, la modelo asistió al desfile de Ay Not Dead con un look de infarto. Zaira Nara apostó por bralette satinado, chaqueta de cuero holgada, botas biker negras, cinto con el logo de la firma y micro minifalda dorada. Con su abdomen, piernas y escote al descubierto, la influencer generó tantos elogios como críticas.

A pesar de que pueda gustarte o no el look de la argentina, existen otros outfits en los que también puedes inspirarte para usar esta tendencia. ¡Aprende las claves para defenderla a la perfección!

Chaqueta y bralette

Puedes seguir los pasos de Zaira Nara y lanzarte a un look similar. Foto: EGO.

Si deseas un look similar al de Zaira Nara, puedes basarte en esa idea y añadir otra tendencia 2023 como el total denim. Al igual que en la fotografía, puedes invertir en una micro minifalda de este textil y acompañarla con una chaqueta a tono. Incluso, si quieres desafiarte un poco más, puedes agregar botas de denim también. ¡Y no lo olvides! El bralette no puede faltar en este atuendo.

Blazer y tacones

O puedes optar por un camino más formal y decantarte por un traje con micro minifalda. Foto: Viva Luxury.

Para quienes buscan impactar con esta tendencia pero desde un lugar más formal. pueden tomar este look de inspiración. La influencer recurrió a un traje negro de micro minifalda tableada y blazer sastre con marcadas hombreras, junto con un top blanco y kitten heels bicolor. La prueba de que todo lo que puede lucir extremo, también puede lucir sobrio.

Decir que es fácil usar esta tendencia sería negar su esencia arriesgada. Sin embargo, hay miles de maneras para reinventarla y adecuarla a tu estilo y personalidad. Solo necesitas buscar la idea perfecta y animarte a impactar con las micro minifaldas.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!