Botas, falda y tapado: el look básico de otoño que eligen las famosas

Son pocas las combinaciones que pueden ganarle a este trío infaltable para el otoño. Tal como adelantamos en el título, el conjunto de botas, falda y tapado se presenta como el look estrella de la nueva temporada en los países hacia el norte del Ecuador. Nueva York ha sido el escenario elegido por las celebridades internacionales para defender este acertado atuendo.

Botas, falda y tapado: el trío básico del otoño 2023. Foto: Instagram @justjared.

Varias famosas se congregaron para disfrutar del desfile de Michael Kors, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Antes del show, las celebrities posaron con sus outfits listos para el otoño en dónde enseñaron su afición por estas tres piezas. Anitta fue una de las invitadas que apostó por esta combinación en un look total black.

Con conjunto de falda y top de punto junto con botas de cuero símil piel de cocodrilo, tapado midi, bolso pequeño y cinturón XXL, la cantante fue una de las mejores vestidas de este esperado desfile.

Puedes triunfar con estas piezas inspirándote en los looks de Anitta y Olivia Wilde. Foto: Who What Wear.

Si deseas un conjunto similar, puedes apuntarte a esta idea con tapado clásico en color beige, a tono con una minifalda de tablas. En este caso, la influencer acompañó con camiseta blanca, botas altas de cuero marrón oscuro, bolso negro y excéntricas gafas de sol. Un acierto atemporal y versátil.

La idea principal se afinca sobre total looks en algún color neutro como negro o marrón. Foto: Instagram @justjared.

Olivia Wilde fue otra de las invitadas de lujo al show y se decantó por un atuendo muy chic. La actriz escogió tapado largo, falda marrón chocolate acorde con su sweater, botas altas de ante marrón habano y bolso con apliques de flecos. Llevando la atención hacia sus piernas y sus ojos- gracias a su marcado delineado -, la celebridad eligió el look preferido para el otoño.

¿Ya cuentas con estos tres básicos? Foto: The Zoe Report.

Para las que buscan un atuendo parecido al de la actriz, le recomendamos primero que elijan un tapado - cuya trama o punto genere un efecto visual estampado - con el fin de que sea la prenda protagonista del look. Después pueden virar el foco hacia la elección de las botas, y por último, decantarse por la falda que usarán. ¿Qué les parece el estilismo de esta influencer? ¿Lo llevarían?

A menos de diez días del comienzo oficial del otoño, anticipamos que no puedes saltearte estas tres prendas: botas, falda y tapado. Y, por supuesto, no olvides de guardar estos looks como punto de partida para triunfar con este trío fashionista.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!