¿Grace Kelly se arrepintió de dejar el cine para casarse con Rainiero III?

Si hay algo que ha marcado la monarquía en los últimos años es que ya no hay solamente matrimonios entre nobles. Son muchas las plebeyas que han alcanzado la aristocracia al contraer matrimonio con un príncipe, actual rey o duque. Y, claro está, una de ellas es Grace Kelly, la reconocida y premiada actriz de Hollywood.

Fue el 6 de mayo de 1955 cuando Grace Kelly conoció al reciente ascendido al trono Rainiero III de Mónaco en el Festival de Cannes de ese año y con quien se comprometió en 1956 y se casó ese mismo año. Y, si bien en torno al matrimonio de la actriz con el heredero de Luis II siempre se especuló que no hubo verdadero amor entre ellos, fue la misma actriz quien habló al respecto en su momento.

Grace Kelly y Rainiero III. Foto: (Instagram)

Grace Kelly más de una vez fue consultada sobre si se arrepentía de dejar el cine para convertirse en monarca. Pero, ella misma fue quien desmintió esta teoría y además llegó a hablar de su vida en Mónaco. "La vida en Mónaco es como vivir en una pecera. Todos pueden ver cada movimiento que haces. Pero eso no me preocupa. Si eres honesto y si eres sincero, vivir en una pecera no debería avergonzarte. Y no me pasa a mí", admitió.

Grace Kelly y su esposo. Foto: (Instagram)

Sin embargo, pese a que Grace desmintió esto, muchos biógrafos de ella, luego de su trágica muerte en 1982, aseguraron que su matrimonio fue arreglado. Al parecer, para limpiar la imagen del rey y convertirlo en un hombre de familia, en especial en medio del momento endeble que se encontraba teniendo su casa real, se vieron obligados a casarlo con una actriz norteamericana.

De todas maneras, la realidad es que luego de la muerte de Kelly, Rainiero III nunca se volvió a casar. Es más, los expertos señalan que no volvió a buscar el amor y que decidió enfocarse en su trabajo para evitar cualquier tipo de distracción.