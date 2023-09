Este es el sensual twerk con el que sorprendió Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (54) siempre está en el centro de atención: le encanta y sabe que su talento y carisma son únicos, al igual que su estilo para crear los looks glamorosos y los momentos más memorables.

Esta vez, la diva del entretenimiento sorprendió a todos con una actuación inesperada en un restaurante en Capri, Italia, donde finalizó su interpretación con un increíble twerk.

Jennifer Lopez suele ser el alma de la fiesta: esta postal es del día de su cumpleaños nro. 54 ¡toda una diva en su mejor momento! Fuente. Instagram @jlo

Jennifer Lopez en Italia: el sensual twerk con el que sorprendió a todos

La noche en el restaurante italiano comenzó tranquila, pero en poco tiempo se convirtió en una auténtica fiesta gracias a la espontaneidad de Jennifer Lopez. Vestida con un deslumbrante minivestido plateado que realzaba su figura, no solo se adueñó del escenario del karaoke sino que además dejó a todos boquiabiertos.

La cantante inició su participación con la interpretación del clásico "I Will Survive" cautivando a la audiencia sin mirar la pantalla. Entre aplausos y gritos de euforia, la diva del Bronx continuó con su propia canción "Let's Get Loud" en una actuación apasionada que confirmó su amor por la música, auténtico y a cada paso más allá de estar o no sobre grandes escenarios.

Sin embargo, el clímax de la noche llegó cuando fue ovacionada por los presentes. En un gesto audaz y atrevido, Jennifer Lopez tomó uno de los panderos de la mesa y realizó un sensual twerk que encendió la atmósfera, agitándose hacia atrás y adelante al mismo tiempo que hacia arriba y hacia abajo, ¡un baile súper sexy!

El restaurante estalló de alegría y admiración por la artista que, sin duda, sabe cómo sorprender y divertir a su audiencia.

Las inolvidables vacaciones de Jennifer Lopez

La actriz, bailarina, cantante y empresaria no solo está disfrutando de su tiempo en Italia, sino que también está promocionando su línea de cócteles, la cual ha tenido un éxito rotundo.

Además de deleitar a todos con su voz y su carisma, la esposa de Ben Affleck demuestra que sabe cómo aprovechar al máximo cada momento y convertirlo en una experiencia inolvidable.

Así, Jennifer Lopez dejó otra vez una marca indeleble en la memoria de sus fanáticos y del público en general.

Su espectacular actuación con un sensual y desinhibido twerk incluido nos demuestra que sigue siendo la reina indiscutible del entretenimiento y que su personalidad es tan cautivadora como su apariencia.

¡Un instante mágico y digno de admiración que ella no compartió en sus redes pero que muchos de los presentes hicieron viral!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.