Mirá Quién Vino: hoy, Adolfo Basso

La familia Basso llegó a Argentina proveniente de Génova (Italia) y desde el año 1922 elaboran vinos en nuestro país. Fueron propietarios de la bodega Santa Ana, que llegó a vender más de 60 millones de botellas por año. El padre de Adolfo fue el Presidente de esa compañía por muchos años y de él heredó la pasión por el vino.

Adolfo actualmente elabora sus vinos en Viña Amalia, una bodega ubicada en Carrodilla que fue adquirida por la familia en el año 1997. Un gran porcentaje de los vinos producidos por Viña Amalia son exportados.

La firma es conocida por producir vinos excepcionales. Brasil es uno de sus mercados más destacados.

Adolfo Basso.

El ping pong

Edad: 44 años

Cargo que desempeña en su empresa: la bodega es chica y familiar, así que de todo un poco. Por supuesto trabajo en la parte enológica, que es mi profesión y pasión. Hoy también estoy enfocado en la parte comercial y en llevar el negocio junto con mi papá (trato de imitarlo, él es quien tiene toda la experiencia y sabe de verdad).

¿Dónde naciste?

En Buenos Aires, pero no me cambiaron ni un pañal allá. Soy mendocino de pura cepa. Viví toda mi infancia en una casa adentro de la bodega Santa Ana (fue de la familia hasta el año 1996).

¿Tenés algún hobby?

El primero: compartir con amigos (risas). Después un poco de todo: mis habanos, golf, enduro con mis hijos, natación y viajar. Me gusta mucho viajar. Con familia, con amigos y solo también.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Dame una parrilla y me entiendo. No sé si soy bueno, pero le dedico tiempo. Me encanta

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Pero por supuesto que sí. Sobre todo si hace calor. Es una gran manera de mejorar la soda, de llevarla a otro nivel (risas).

¿A cuáles de tus colegas admirás?

A todos. Pocas personas saben el gran trabajo y esfuerzo qué hay detrás de cada botella.

¿Choripan o sushi?

Depende de que vino tenga a mano, pero me encantan. Soy de las dos opciones

Un lugar en el mundo…

Un avión (risas nuevamente). No sé, es una pregunta difícil. Hoy tal vez elegiría Galicia.

¿Qué tomás cuándo no tomás vino?

Soy fácil: Gin & tonic, fernet. También soy muy amigo de los destilados (pero pasan los años y aumenta la exigencia).

¿Cuál es tu golosina preferida?

No sé si tengo, pero me gusta el chocolate.

¿Messi o Maradona?

El Maradona de los 90’ y el Messi de hoy.

¿Boca o River?

Boca, a morir.

Red social preferida…

Instagram, por momentos.

Canción favorita…

“Tan Lejos” de “No te va a Gustar”. Pero también escucho mucha electrónica tranquila.

¿Cuál es la mejor película que viste?

“El Lobo de Wall Street”.

¿Admirás o has admirado a algún político?

No

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

A Guillermo Cóppola, porque no creo que exista nadie que cuente mejores historias. Si la cena fuera hace unos años, también lo sumaría a Juan Manuel Fangio. Y por último a Elon Musk.

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

De los nuestros Carlos Basso Signature Petit Verdot porque es un vino que nos representa. Y de amigos me gusta mucho El Relator Hermano Mayor del proyecto Relator Wines.