El polémico mail de Máxima de los Países Bajos que provocó un escándalo

En 2003, un mail que Máxima de los Países Bajos envió a familiares y amigos generó una enorme polémica en la monarquía neerlandesa. La actual reina consorte confirmaba entonces la noticia de su primer embarazo. Sin embargo, el mayor escándalo estuvo en la manera en que se filtró dicho correo electrónico a la prensa.

Máxima posa junto a toda su familia en una reciente sesión de fotos dando inicio a la temporada de vacaciones de verano. - Fuente: koninklijkhuis.nl

Esto es lo que dijo Máxima de los Países Bajos en el mail en el que confirma su primer embarazo

Una vez concretado el casamiento entre Máxima de los Países Bajos y Guillermo Alejandro I, la prensa neerlandesa y mundial comenzó a abordar con impaciencia y grandes expectativas todo lo que tenía que ver con la gestación y el nacimiento de quien se convertiría en el heredero (o la heredera, como finalmente ocurrió) al trono.

Los rumores circulaban cada vez con mayor fuerza y hasta se llegó a publicar que la argentina estaba esperando mellizos y que había quedado embarazada gracias a un tratamiento.

Un mail que la royal le envió a sus familiares y amistades negó estas versiones y confirmó que había un bebé en camino.

“Queridos Amigos/Amigas, Primos/Primas, Tíos/Tías: Alex y yo les queremos contar que estamos esperando un bebé para principios de Enero. ¡Sí, estoy embarazada!, un shock, pero no podemos estar más felices. Es uno sólo (para los que leyeron que me hice fertilización y espero mellizos) y no nos hicimos tratamiento”, escribió entonces Máxima de los Países Bajos en el correo electrónico.

Tremendo: Todo sobre la polémica que generó Máxima en la monarquía neerlandesa con su mail

Parte de la polémica que generó Máxima de los Países Bajos con el mail en cuestión pasó, en parte, por el medio que eligió para comunicar semejante noticia.

No obstante, el mayor escándalo consistió en cómo el correo electrónico se filtró llegando a oídos de la prensa y, por lo tanto, de todo el público mundial.

Se dice que la consternación estuvo en el hecho de que el correo personal de Máxima habría sido hackeado. Esto llevó a nuevas medidas de seguridad y de protección de la actual reina consorte, quien a partir de entonces debió someterse a niveles más elevados de cuidados.

Por otra parte, muchos se sorprendieron al ver el estilo coloquial que tenía la monarca a la hora de comunicarse con sus allegados. Lo que se dijo entonces es que el mismo no sería propio de una figura real como ella, quien encima recién estaba dando sus primeros pasos como miembro de la Familia Real neerlandesa.

Finalmente, el escándalo quedó en el pasado y se convirtió en una divertida anécdota. Máxima de los Países Bajos nunca más sufrió una filtración de su privacidad de semejantes características y sigue siendo una de las royals más queridas por el pueblo de la región europea.