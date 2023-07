"Mató a su hermano": esta es la fuerte acusación que recibió el rey Juan Carlos

Víctor Manuel de Saboya y el rey Juan Carlos I son 2 royals sobre los que pesan acusaciones de asesinato. El hijo del último monarca italiano despotricó contra su par español y en un documental que acaba de estrenarse en Netflix dijo que este “mató a su hermano” y que él estaba presente al momento de los acontecimientos.

Beatrice Borromeo entrevista a Víctor Manuel de Saboya - Fuente: Instagram Beatrice Borromeo Casiraghi (/astreafilms)

El documental de Netflix sobre el caso de Víctor Manuel de Saboya y la sorpresiva mención al rey Juan Carlos I

“La exiliada familia Saboya pasa el verano de 1978 en la hermosa costa de Córcega. Pero sus hermosos paisajes se convierten en el escenario de un crimen terrible”.

Estas son las palabras con las que Netflix presenta una de sus más recientes docuseries. Se trata de El príncipe que nunca reinó, contenido realizado por Beatrice Borromeo, periodista y aristócrata italiana que está casada con Pierre Casiraghi, el hijo de Carolina de Mónaco.

El documental de 3 episodios gira en torno a Víctor Manuel de Saboya, el hijo del último rey de Italia, quien fue acusado de asesinar a un adolescente alemán durante 1978 y en la región francesa de Córcega.

Más allá de lo polémico que resulta su caso, el propio Víctor Manuel se encarga de ir más lejos y lo hace hablando de uno de los hechos más resonantes de la monarquía mundial de los últimos tiempos: la muerte del infante Alfonso, el hermano del rey Juan Carlos I.

Víctor Manuel de Saboya reaviva la polémica de Juan Carlos I y la muerte de su hermano, el infante Alfonso

“Tengo muchas cosas que contar, pero no puedo. Cosas sobre Juan Carlos”, dice Víctor Manuel de Saboya hacia el final de El príncipe que nunca reinó. Sin embargo, y quizás sin darse cuenta de que lo siguen grabando, a último momento comienza a hablar y lanza una seria acusación.

“Juanito la armó gorda. Le disparó a su hermano y lo mató. Se llamaba Alfonsito. No le disparó directamente, sino a través de un armario. Yo estaba allí. Fue un accidente. Al 100%, ¿eh? Escondí mi arma inmediatamente. Si no, me habrían vuelto a culpa”, expresa el aristócrata de 86 años.

Antes había dicho que Juan Carlos I era “muy poco educado” con él y con su mujer, y que llegaron a tener varios desencuentros. También recordó que en aquella época (la muerte de Alfonso se produjo el 29 de marzo de 1956) ambos se encontraban en el exilio portugués y que solían “dispararles a tarros y botellas en la playa de Cascais”.

Para finalizar, también hizo referencia a lo que fue la participación de Francisco Franco en esta polémica de Juan Carlos I y la monarquía española. Según la versión de Víctor Manuel, el dictador “lo llamó” y le dijo que lo convertiría en rey.