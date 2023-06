Fiesta Fresa: mirá las fotos del boliche de mujeres para mujeres

Ya Mendoza cuenta con varias propuestas a la hora de disfrutar de eventos, fiestas, sunsets y boliches. Hay propuestas para distintos gustos musicales: los amantes de la electrónica saben a dónde ir, los que disfrutan del "cachengue" tienen su lugar, el rock local goza de buena salud y hay sitios para todas las edades y en diferentes horarios.

Sin embargo, una propuesta nueva y sumamente innovadora para la provincia es una clara adición a la oferta de diversión nocturna. Se trata de fiestas solo para mujeres, producidas por mujeres y solo con personal femenino trabajando en el lugar.

"En realidad se trata de un boliche para chicas y disidencias", aclaran desde el staff de Fresa. Esta fiesta surge con la idea de crear un espacio donde las chicas y minorías puedan sentirse cómodas, expresarse libremente, vestir como quieran. Es una idea súper divertida y sobre todo inclusiva. "Un plan perfecto para disfrutar con amigas", resume una joven que fue a la inauguración.

Fiesta Fresa.

Charlamos con Avril Chiarolla, productora del evento, quien nos contó que la idea también es darle lugar a fotógrafas, DJs, filmmakers, diseñadoras, etc. que en otros lugares y eventos no tienen la posibilidad ni el lugar para desarrollarse, o les cuesta el doble. “Quiero crear un ambiente en donde nos cuidemos entre todas", dice.

Fiesta Fresa

La fiesta realizó su primera edición el pasado fin de semana en Chacras de Coria y fue un rotundo éxito.

Fiesta Fresa

Camila; quien asistió al evento, expresó: “Salir a bailar con tus amigas, sentirte segura, que nadie te moleste, no tiene precio. Voy a volver seguro”. Lucy, otra de las asistentes, dijo: "Vine para experimentar y clarificar si voy a los boliches para conocer un chico o bebotear, o porque quier divertirme y bailar con amigas".

“Que bueno que existan estas propuestas en la provincia, estamos avanzando” agregó Celeste, una amiga de las chicas.